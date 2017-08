Atp Cincinnati 2017/ Diretta Vinci-Sevastova: info streaming video e tv, orario delle partite (oggi)

Elina Svitolina, 5 titoli nel 2017, fa il suo esordio a Cincinnati (LaPresse)

Nuova giornata al torneo Atp Cincinnati 2017: si parte alle ore 11 italiane, come di consueto, e i match del giorno vedono la discesa in campo dei big che, avendo saltato il primo turno grazie al bye, partono dal secondo turno nella caccia al titolo. Prima però dobbiamo parlare dei due italiani impegnati nel loro secondo turno: ad inaugurare il campo numero 4 sarà infatti Roberta Vinci che, battuta l’ungherese Timea Babos per 7-5 7-5, affronta oggi la lettone Anastasija Sevastova che arriva da grandi mesi, dopo una carriera travagliata che l’aveva anche portata al ritiro. Match non semplice soprattutto per la superficie sul quale si gioca, ma Roberta ha tutte le carte in regola per imporsi.

IN CAMPO ANCHE FABBIANO

Così anche Thomas Fabbiano, che da lucky loser ha preso il posto di Roger Federer e dunque inizia oggi il suo Western & Southern Open: l’avversario del pugliese è il giovane russo Karen Khachanov, che nel primo turno ha eliminato Diego Schwartzman in tre set. L’incontro di Fabbiano seguirà a ruota quello della Vinci, sullo stesso campo; sul centrale aprono invece Grigor Dimitrov e Feliciano Lopez, poi avremo Venus Williams a sfidare la giovane australiana Ashleigh Barty mentre sul GrandStand sarà il turno di Daria Kasatkina, altra rappresentante della classe ’97, contro Madison Keys che è intenzionata a riprendersi la Top Ten del ranking Wta, abbandonata a causa di un infortunio. Alexander Zverev, fresco campione di Montréal e nuovo numero 7 della classifica mondiale, gioca contro Francis Tiafoe in una sfida che di fatto anticipa la NextGen Atp in programma a Milano il prossimo mese (il tedesco si è già qualificato con largo anticipo).

ESORDIO PER I NUMERI 1

Chiusura dedicata, per la sessione serale (non prima della una della mattina italiana) ai due numero 1: Karolina Pliskova lo è ufficialmente e difende la sua posizione contro l’insidiosa russa Natalia Vikhlyantseva, Rafa Nadal - che affronta il sempre temibile Richard Gasquet - ha già la certezza di tornare in vetta dal prossimo lunedì (e sarà nuovamente numero 1 dopo tre anni). Attenzione anche alla sfida tra il qualificato Mitchell Krueger e Juan Martin Del Potro: l’argentino arriva dalla bella rimonta nei confronti di Tomas Berdych e nel terzo set non ha concesso nemmeno un game all’avversario. A seguire avremo Angelique Kerber che deve provare a riscattare una stagione difficile, nella quale ha difeso la sua prima posizione mondiale finchè ha potuto: eliminata da Sloane Stephens a Toronto, la tedesca gioca contro Ekaterina Makarova che è sempre un pericolo, anche in un periodo nel quale non è particolarmente brillante.

TORNA LA SVITOLINA

Da segnalare anche il derby ucraino - nella notte - tra Elina Svitolina e Lesia Tsurenko: la campionessa della Rogers Cup corre verso la prima partecipazione alle Wta Finals (di cui comanda la classifica) e ha già vinto cinque titoli in questo anno, ma soprattutto ha possibilità di arrivare fino al numero 1 del ranking (magari non al termine di questo torneo, ma certamente nelle prossime settimane). Tornerà in campo anche Petra Kvitova, impegnata contro quella Stephens di cui abbiamo già parlato e che, dopo tanti problemi fisici, sta provando a tornare al punto in cui era arrivata ben quattro anni fa (agli Australian Open aveva fatto fuori Serena Williams).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI CINCINNATI 2017

La diretta tv del torneo Cincinnati 2017 riguarda due appuntamenti distinti: il torneo maschile sarà su Sky Sport 2, e dunque si potrà assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Siamo invece su SuperTennis per il torneo femminile: qui la diretta streaming video è garantita dal sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Western & Southern Open è www.wsopen.com, mentre le pagine sui social network per tutte le informazioni utili sono facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TORNEO CINCINNATI 2017 (DONNE)

