Basaksehir Siviglia/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Basaksehir Siviglia, partita che sarà diretta dall’arbitro francese Clement Turpin, si gioca per l’andata dei playoff di Champions League: appuntamento questa sera alle ore 20.45. Di fronte, a un passo dall'obiettivo della fase a gironi, due formazioni che stanno affrontando l'esperienza in maniera completamente diversa. Tutto è nuovo per i turchi, per la prima volta sul massimo palcoscenico europeo dopo il secondo posto ottenuto nel loro campionato nazionale e capaci già di superare un turno preliminare di Champions League. Il Basaksehir ha eliminato infatti i belgi del Bruges pareggiando tre a tre il match d'andata in Belgio e poi imponendosi due a zero al Basaksehir Fatih Terim Stadium con i gol di Adebayor e Visca. Il Siviglia invece si trova ad affrontare l'appuntamento ormai da veterana delle Coppe Europee, con la formazione andalusa che cerca il terzo accesso consecutivo alla fase a gironi di Champions e che ha alle spalle, tra il 2014 e il 2016, la vittoria in tre edizioni consecutive di Europa League, impresa mai riuscita a nessun club del Continente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Basaksehir-Siviglia, in programma questa sera alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Mediaset Premium Calcio 1, canale del digitale terrestre di Mediaset che anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League. Di conseguenza, agli abbonati Premium sarà garantita anche la diretta streaming video, che come di consueto sarà disponibile tramite l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Al Basaksehir Fatih Terim Stadium dovrebbero scendere in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con il portiere della Nazionale turca Babacan alle spalle di una difesa a quattro con il brasiliano Caicara sull'out di destra, il francese Clichy sull'out di sinistra e il moldavo Epureanu e il ghanese Attamah al centro della retroguardia. A centrocampo spazio ad Emre Belozoglu e a Tekdemir come vertici arretrati, mentre il bosniaco Visca, l'olandese Elia e l'altro brasiliano Mossoro si spingeranno in avanti a sostegno del centravanti togolese Adebayor. Il Siviglia risponderà con Soria in porta, l'argentino Mercado esterno laterale in difesa con Escudero impegnato sul lato mancino, mentre a centrocampo giocheranno l'altro argentino Pareja e il portoghese Carrico. A centrocampo, il danese Krohn-Dehli, che ripartirà in questa stagione dopo un bruttissimo infortunio, sarà affiancato dall'ex interista Banega e dal francese N'Zonzi, mentre in attacco il suo connazionale Ben Yedder sarà affiancato nel tridente offensivo da Correa, quarto argentino titolare nella squadra andalusa, e da Nolito.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Siviglia favorito dai bookmaker pure al netto della difficoltà della trasferta turca, con vittoria esterna quotata 2.15 da Betclic, pareggio proposto a una quota di 3.40 da William Hill e vittoria interna quotata 3.50 da Bwin: questo ci dice una rapida panoramica dei pronostici più significativi circa l’esito di Basaksehir-Siviglia.

