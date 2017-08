Celtic Astana/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Celtic-Astana - LaPresse

Celtic Astana sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan: questa partita si gioca a Celtic Park per l’andata dei playoff di Champions League, appuntamento stasera alle ore 20.45 italiane. Sia il Celtic sia l’Astana hanno già superato due turni nella fase preliminare della competizione. Per gli scozzesi si ripresenta la grande occasione per provare a compiere il salto tra le magnifiche trentadue d'Europa: la squadra di Brendan Rodgers ha prima liquidato senza problemi i nordirlandesi del Linfield, poi ha sbancato il campo di Trondheim, dopo lo zero a zero in casa dell'andata, per eliminare il Rosenborg campione di Norvegia. I kazaki dell'Astana hanno invece iniziato la loro avventura continentale eliminando non senza fatica i lettoni dello Spartaks. Decisamente più brillante la prova contro il forte Legia Varsavia, che è stato battuto tre a uno in Kazakhstan e non è riuscito a ribaltare la situazione in Polonia, vincendo solo uno a zero e ritrovandosi relegato in Europa League. Il Celtic ha iniziato la scorsa settimana il campionato scozzese, ottenendo una netta vittoria contro gli Hearts di Edimburgo, mentre l'Astana è invece saldamente in testa al campionato kazako, giunto alla ventiduesima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Celtic-Astana, in programma questa sera alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Mediaset Premium Calcio 2, canale del digitale terrestre di Mediaset che anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League. Di conseguenza, agli abbonati Premium sarà garantita anche la diretta streaming video, che come di consueto sarà disponibile tramite l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

A Celtic Park scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Gordon in porta, lo svedese Lustig sull'out difensivo di destra in difesa e Tierney sull'out difensivo di sinistra, con la linea a quattro completata dal croato Simunovic e dal danese Sviatchenko. A centrocampo McGregor, Brown e Armstrong formeranno un terzetto sulla mediana tutto scozzese, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari l'irlandese Hayes, l'inglese Sinclair e Forrest. Risponderà l'Astana con Mokin tra i pali, il bielorusso Shitov impiegato come terzino destro e il capitano Shomko impiegato come terzino sinistro, con il bosniaco Anicic e Logvinenko difensori centrali. L'ungherese Kleinheisler e l'altro bielorusso Maevskiy saranno i centrali di centrocampo che copriranno le spalle al ghanese Twumasi, a Muzhikov e a Murtazayev, incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, il congolese Kabananga.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Il calcio kazako è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, ma l'esperienza del Celtic non può essere ignorata dai bookmaker, che vedono gli scozzesi nettamente favoriti in questo match d'andata dei play off di Champions League, con vittoria interna quotata 1.40 da Betclic, mentre Bet365 propone a 4.75 la quota relativa al pareggio e William Hill alza fino a 8.50 la quota per il blitz kazako a Celtic Park - anche il fattore campo avrà il suo peso in un ambiente sempre molto caldo.

