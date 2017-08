DOPPIA ESPULSIONE PER IL NIZZA/ Video, cartellino rosso per Koziello e Pela: ospiti in 9 contro il Napoli

Napoli-Nizza, doppio rosso - La Presse

Che occasione per il Napoli che ora potrà giocare dieci minuti più recupero la gara contro il Nizza valevole per il turno d'andata del preliminare di Champions League. Il club azzurro infatti si trova in doppia superiorità numerica per il momento di follia vissuto dalla squadra francese che ha portato alle espulsioni di Koziello e Plea. Maurizio Sarri ha deciso di sbilanciare il Napoli in avanti per cercare di segnare ancora e non accontentarsi del due a zero. La decisione è quella di schierare un centrocampista più offensivo come Rog al posto di Allan. sabato infatti inizia il campionato di Serie A e gli azzurri non possono assolutamente rischiare di iniziare male la stagione. Se dovessero mettere in cassaforte la qualificazione ai gironi di Champions League potrebbero da domani pensare solo al campionato con la gara di Nizza che sarà solo una pura formalità.

ESPULSI KOZIELLO E PLEA

Al minuto settantanove di Napoli-Nizza succede di tutto con l'espertissimo arbitro polacco Marciniak che ha deciso di espellere due calciatori della squadra francese. Il primo è Koziello che entra col piede a martello e lascia a terra dolorante Piotr Zielinski in grado per fortuna poi di recuperare. Un intervento duro anche se non volontario sul quale a dieci minuti dalla fine l'arbitro poteva anche sorvolare. L'espulsione scatena subito le proteste del Nizza con Plea che sposta un avversario con una leggera spinta e si prende il secondo giallo. L'attaccante del club rossonero era infatti stato già ammonito tredici minuti prima anche se Marciniak all'inizio sembra non accorgersene tanto che passa davvero molto tempo tra l'estrazione del secondo giallo e poi del conseguente rosso. Staremo a vedere se il Napoli riuscirà a dilagare.

© Riproduzione Riservata.