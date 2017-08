Diretta/ Napoli-Nizza streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli-Nizza, Champions League (Foto LaPresse)

Napoli-Nizza, che sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak e si gioca mercoledì 16 agosto alle ore 20.45, vedrà la formazione partenopea allenata da Maurizio Sarri scendere in campo per l'andata dei play off di Champions League 2017-2018. Un appuntamento che gli azzurri non vogliono fallire per presentarsi ai nastri di partenza della massima competizione europea con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonisti. Nella scorsa stagione il Napoli si è spinto fino agli ottavi di finale di Champions, poi eliminato dal Real Madrid campione d'Europa in carica e del futuro, vista la successiva vittoria dei 'Blancos' nella finalissima contro la Juventus.

NAPOLI-NIZZA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO SU SKY GO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Napoli-Nizza, mercoledì 16 agosto alle ore 20.45, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Mediaset Premium sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport (disponibile anche in alta definizione), con possibilità di diretta streaming video via internet disponibile sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio San Paolo di Napoli si confronteranno queste probabili formazioni. Azzurri in campo con il portiere spagnolo Reina tra i pali, alle spalle del suo connazionale Raul Albiol e del senegalese Koulibaly che saranno i due difensori centrali. Maggio a destra e l'algerino Ghoulam a sinistra giocheranno come esterni laterali della retroguardia, mentre a centrocampo con il capitano slovacco Hamsik saranno schierati dal primo minuto Jorginho e il brasiliano Allan. In attacco, al fianco del bomber belga Dries Mertens, in gol anche nell'ultima amichevole disputata contro l'Espanyoll, spazio a Lorenzo Insigne e all'altro spagnolo Callejon nel tridente offensivo.

Risponderà il Nizza con il numero uno Cardinale alle spalle di una difesa a quattro composta da Soquet in posizione di terzino destro, Sarr in posizione di terzino sinistro e il brasiliano Dante e Le Marchand come centrali. Koziello e l'ivoriano Seri saranno i vertici arretrati della difesa, mentre il tunisino Srarfi, Eysseric e Lees Melou forniranno l'appoggio offensivo all'unica punta di ruolo, il bomber italiano Mario Balotelli.

Analizzando tatticamente la partita, i due allenatori si presenteranno in campo seguendo filosofie abbastanza diverse. E' ormai diventato ultraoffensivo il 4-3-3 di Maurizio Sarri per il Napoli, che trovando un maggiore equilibrio potrebbe addirittura puntare allo Scudetto, vista la media punti ottenuta nella seconda parte della scorsa stagione. I partenopei hanno mantenuto un buon ritmo in un precampionato ricco di amichevoli internazionali, battendo due a zero nell'ultima sfida disputata gli spagnoli dell'Espanyol.

4-2-3-1 per il Nizza dello svizzero Favre, che riesce invece a puntare maggiormente sul gioco difensivo all'occorrenza. La nuova Ligue 1 non è iniziata però bene per la formazione della Costa Azzurra, battuta di misura a Saint Etienne nel match d'esordio del nuovo campionato francese.

SCOMMESSE E QUOTE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Nizza dunque forza emergente del calcio europeo, ma il Napoli di Sarri viene considerato come una realtà più completa ed esperta dai bookmaker, che quotano 1.36 con William Hill l'affermazione interna dei partenopei, mentre Bet365 quota 5.50 l'eventuale pareggio e Betclic propone a 8.75 l'eventualità che i francesi riescano a espugnare lo Stadio San Paolo.

NAPOLI-NIZZA, IL CONTESTO

Tre anni fa, quando era allenata da Rafa Benitez, la squadra campana si è 'scottata' nel preliminare, perdendo contro un Athletic Bilbao poi dimostratori alla portata nel prosieguo della stagione. Di contro ci sarà un Nizza che sta provando per la prima volta nella sua storia, dopo il terzo posto ottenuto nella Ligue 1 della passata stagione, a qualificarsi per la fase a gironi di Champions.

La formazione della Costa Azzurra ha già superato un turno preliminare della competizione, eliminando in un difficile doppio confronto l'Ajax, con un pareggio due a due in Olanda che ha permesso ai transalpini di passare il turno dopo l'uno a uno in casa, grazie al maggior numero di reti realizzate in trasferta. Suggestivo ritorno in Italia per Mario Balotelli, dopo due anni molto difficili letteralmente rinato a Nizza nella scorsa stagione, e già in gol in questa edizione di Champions nel match d'andata contro l'Ajax, pur essendo stato costretto a saltare la sfida di ritorno per infortunio.

© Riproduzione Riservata.