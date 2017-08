H. Beer Sheva-Maribor/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Hapoel Beer Sheva-Maribor, Champions League (Foto LaPresse)

Hapoel Beer Sheva-Maribor verrà diretta dallo svedese Jonas Eriksson; alle ore 20:45 di mercoledì 16 agosto si gioca la partita valida per l'andata dei playoff di Champions League 2017-2018. L'Hapoel Beer Sheva, formazione israeliana divenuta nota in Italia per aver eliminato l'Inter dall'Europa League lo scorso anni, accarezza il sogno di entrare per la prima volta nella fase a gironi della Champions League. Gli israeliani hanno già superato due turni preliminari e appaiono decisamente attrezzati per superare anche l'ultimo ostacolo. L'esordio in questa Champions è avvenuto contro i campioni di Ungheria dell'Honved, battuti sia all'andata che al ritorno: in casa gli israeliani hanno vinto per 2 a 1, subendo un goal proprio nel finale, mentre al ritorno, dopo essere andati avanti per 2 a 0 si sono fatti riprendere dai magiari, che però non sono riusciti a ribaltare il discorso qualificazione.

L'impresa gli israeliani l'hanno però fatta con i bulgari del Ludogorets: dopo aver vinto per 2 a 0 in casa, gli israeliani hanno perso 3 a 1 in Bulgaria, riuscendo comunque a passare il turno. La formazione slovena del Maribor appare comunque in palla, come testimonia il 5 a 1 con cui ha vinto l'ultima gara nel proprio campionato. Per quanto riguarda il percorso in questa Champions League, gli sloveni sono entrati in scena nel secondo turno, dove in un infuocato derby balcanico hanno avuto la meglio sullo Zrinjski Mostar. Il secondo turno ha visto gli sloveni costretti ad una trasferta in Islanda, contro il Fimleikafélag Hafnarfjörðarr: passare il turno è stato più complesso del previsto e solo un grande Tavares ha permesso al Maribor di arrivare al turno successivo grazie a due vittorie tutte con il punteggio di 1 a 0. Ora arriva il match contro la compagine israeliana e per gli sloveni si tratta di un accoppiamento ostico, considerando quanto di buono l'Hapoel Beer Sheva ha fatto vedere negli ultimi anni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Hapoel Beer Sheva-Maribor di Champions League, senza dubbio tra le più interessanti dei playoff, verrà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium, nello specifico sul canale Premium Calcio 4; sarà disponibile anche la diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo dei padroni di casa dovrebbe essere il 4-3-3. Risulta probabile qualche cambio rispetto alla formazione vista finora in campo, anche se il tridente che agirà in avanti dovrebbe essere quello solito, formato da Melikson, Ghadir e Nwakaeme. Tuttavia non sono da escludere, come anticipato, delle sorprese. Nel Maribor tra i pali vi sarà Jasmin Handanovic, cugino del più famoso Samir e che nonostante i suoi 39 anni ha dimostrato di meritarsi ampiamente il posto da titolare. Per il resto la formazione con cui gli sloveni scenderanno in campo contro gli israeliani dovrebbe essere quella tipo, mentre potrebbe esserci qualche novità per quanto concerne il modulo.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Dando uno sguardo alle quote del match e analizzando quelle offerte dalla Snai, si scopre come gli israeliani partano favoriti in questi primi 90 minuti, visto che una loro vittoria è quotata a 1,55 volte la cifra giocata. Un successo del Maribor è invece pagato ben 6,50 volte l'eventuale cifra giocata. Un pareggio, che agli sloveni andrebbe benissimo, viene invece quotato, sempre dalla Snai, 3,65 volte la scommessa fatta.

