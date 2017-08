Kalinic al Milan / Calciomercato live: manca l’accordo con la Fiorentina, l’Everton si inserisce

Nikola Kalinic (LaPresse)

KALINIC AL MILAN, CALCIOMERCATO LIVE (OGGI 16 AGOSTO 2017) - Il tormentone di calciomercato legato a Nikola Kalinic continua, perché il Milan non ha ancora trovato l’accordo con la Fiorentina. Nelle ultime ore si sarebbe inserito l’Everton con un’ottima offerta per il club viola e la concorrenza potrebbe complicare l’affare, o almeno allungarne ulteriormente i tempi, anche se il Milan si fa forte dell’accordo con il giocatore, dal momento che Kalinic ha espresso già da tempo la volontà di indossare la maglia rossonera. Come sappiamo, manca solo un attaccante per completare la faraonica campagna acquisti del Milan: apparentemente sfumate piste ancora più affascinanti, i rossoneri hanno in mano l’accordo con il croato, punta che già ben conosce il campionato italiano e garantisce un buon bottino di gol. Il posto si è liberato, perché Carlos Bacca andrà al Villarreal, inoltre la Fiorentina ha un accordo praticamente già fatto con Giovanni Simeone per sostituire Kalinic, ma il problema è appunto l’offerta dell’Everton, attualmente migliore rispetto a quella del Milan e di conseguenza più gradita alla Fiorentina.

Il Milan infatti per Nikola Kalinic si sarebbe spinto finora a 25 milioni di euro, al massimo con l’aggiunta di eventuali bonus, mentre il club inglese ha messo sul piatto 29 milioni di euro, secondo quanto riferito da Sky Sport. Questo dà forza ai gigliati nella trattativa con il Milan, perché i dirigenti viola possono mettere sul piatto una proposta che per loro sarebbe ancora più vantaggiosa, dunque il Milan non potrà forzare troppo la mano sulla formula di pagamento, pur avendo l’appoggio del giocatore che rende i rossoneri nettamente favoriti. Chi aveva ipotizzato un debutto in maglia rossonera per il croato già domenica a Crotone forse dovrà rivedere qualcosa, perché i tempi sono destinati ad allungarsi. L’addio a Firenze di Kalinic è praticamente certo, ma l’ipotesi inglese non va del tutto esclusa. Come minimo, la Fiorentina chiederà al Milan di pareggiare l’offerta dell’Everton per accettare il trasferimento a Milano del suo attaccante, e vedremo come il Milan si comporterà.

