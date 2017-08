Olympiakos Rijeka/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Olympiakos-Rijeka - LaPresse

Olympiakos Rijeka sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer: appuntamento stasera alle ore 20.45 per la partita d’andata dei playoff di Champions League. L'Olympiakos ha iniziato male la stagione, perdendo subito malamente la possibilità di vincere la Supercoppa di Grecia per la doppia sconfitta patita contro l'AEK Atene. Il morale della truppa allenata da Besnik Hasi è tornato però ad essere alto grazie al buon impatto avuto in Champions, dove è arrivata una vittoria nel doppio confronto contro il Partizan Belgrado: i serbi si sono arresi 3 a 1 in casa per poi non andare oltre il pareggio al Pireo. Ora, in attesa che parta il campionato, i greci sono chiamati a recitare il ruolo di favoriti contro la compagine croata, ma dovranno stare molto attenti, considerando che la squadra di Fiume ha dimostrato di essere un cliente davvero ostico. Il Rijeka l'anno scorso ha scritto la storia del calcio croato, vincendo per la prima volta nella sua storia il campionato e guadagnandosi il diritto a giocare questi preliminari, che finora hanno dato grandi soddisfazioni. Nel secondo turno preliminare è arrivata una qualificazione senza patemi contro i The New Saints, ma il vero capolavoro la squadra croata lo ha costruito contro il Salisburgo. Gli austriaci infatti hanno pareggiato per 1 a 1 in casa, non riuscendo poi a vincere in Croazia, dove lo 0 a 0 finale, difeso strenuamente dal Rijeka ha dato modo ai croati di giocarsi in questi 180 minuti contro i greci la possibilità di arrivare per la prima volta nella loro storia ai gironi di Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Olympiakos-Rijeka, in programma questa sera alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Mediaset Premium Calcio 3, canale del digitale terrestre di Mediaset che anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League. Di conseguenza, agli abbonati Premium sarà garantita anche la diretta streaming video, che come di consueto sarà disponibile tramite l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I greci giocheranno questo match con il solito 4-2-3-1, dove la punta di riferimento in attacco sarà quasi certamente Emenike, perché El Fardou non è al meglio. La compagine ellenica non ha più quei nomi che negli anni scorsi hanno fatto sognare i tifosi, perché la società ha deciso di puntare su un altro tipo di politica, dando priorità al bilancio. Tuttavia l’Olympiakos sembra attrezzato per riuscire a fare bene anche in questa stagione. Molto dipenderà da Fortounis, giovane trequartista di 24 anni che nel doppio confronto contro il Partizan Belgrado è stato decisivo. La compagine croata arriva dalla prima sconfitta in campionato, dopo tre vittorie nelle prime tre gare. Il modulo del Rijeka in Grecia dovrebbe essere un 4-4-2 molto compatto, con Gorgon, miglior goleador ed assistman della squadra fino a questo momento, spostato a centrocampo nel ruolo di centrocampista di destra.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Andando a vedere le quote del match scopriamo come i bookmakers vedano favoriti i greci: pronostico prevedibile, considerata la maggiore esperienza internazionale dell’Olympiakos e anche il fattore campo a loro favorevole. Ad esempio BWin vede i padroni di casa favoriti, tanto da quotare una loro vittoria a 1,50 volte la cifra giocata. Un successo dei croati al Pireo viene invece quotato addirittura a 7,25 volte la scommessa fatta, mentre un pareggio viene pagato 3,80 volte la scommessa effettuata.

