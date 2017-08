Pagelle/ Napoli Nizza: i voti della partita (Champions League, primo tempo)

Le pagelle di Napoli Nizza, Champions League (Foto LaPresse)

Dopo un primo tempo dominato, ma non privo di brividi in difesa, il Napoli di Sarri conduce per 1-0 sul Nizza. Gol, nemmeno a dirlo, di Dries Mertens... E nemmeno a dirlo ecco, puntuali, le nostre pagelle di Napoli-Nizza dopo la prima frazione di gioco. Ecco i voti. Prestazione da Napoli, in pieno stile "sarriano", per gli azzurri: attacco incontenibile, guidato dal belga; retroguardia distratta, ancora non al livello richiesto. L'episodio del gol è arrivato al minuto 13: lancio perfetto in profondità di Insigne (voto 6,5), scatto bruciante di Mertens (voto 7), tocco a saltare Cardinale in uscita e palla in gol! Meno preciso subito dopo Callejon (voto 6), altrettanto bravo nel movimento ma meno freddo al momento della stoccata. Per il Nizza, oltre alla tanta sofferenza sulle combinazioni offensive avversarie, soprattutto un finale di frazione più attivo e intraprendente: in evidenza Saint-Maximin (voto 6,5) con la sua velocità a mettere in difficoltà Albiol (voto 6) e Koulibaly (voto 5,5) e poi Koziello, nell'occasione da gol più nitida per i francesi. Minuto 36, imbucata di Jallet (voto 6) per il compagno, al tiro dall'interno dell'area a sfiorare il secondo palo. Brivido freddo per Sarri, che si farà sentire negli spogliatoi: il Napoli ha bisogno almeno di un altro gol (e di non subirne, ovviamente) per affrontare con più calma il return match di settimana prossima...

NAPOLI NIZZA, I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 6,5 – La prova d'attacco è da 8 in pagella ma non basta, se dietro si balla... Serve un livello di concentrazione e "cattiveria" superiore per blindare questa partita

MIGLIORE NAPOLI MERTENS VOTO 7 – Decisamente l'uomo del match per ora, gol a parte. Imprendibile per la difesa del Nizza, con e senza palla. Anzi a volte rischia di strafare

PEGGIORE NAPOLI KOULIBALY VOTO 5,5 – Il centrocampo non gli dà la giusta mano sulle offensive avversarie, di Saint-Maximin in particolare. E lui soffre lo spunto del giovane rivale

VOTO NIZZA 5 – Con un gol (e ci poteva stare) avrebbe salvato un primo tempo in realtà fatto di più ombre che luci. Spesso in totale affanno, si affida ai suoi attaccanti per mascherare i balbettii difensivi

MIGLIORE NIZZA SAINT-MAXIMIN VOTO 6,5 – Personalità e tecnica in velocità: è appena arrivato dal Monaco ma non sta perdendo tempo, grande voglia e discreto talento

PEGGIORE NIZZA SOUQUET VOTO 5 – In realtà è insufficiente lui come lo è tutta la retroguardia, a partire da Dante. Diciamo che però spesso le imbucate in verticale arrivano dalla sua parte, ad esempio il gol

