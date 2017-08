Palio di Siena, Assunta 2017/ Diretta live e info streaming video tv: vincitore e orari (oggi 16 agosto)

Palio di Siena (foto LaPresse)

Pronti per il Palio di Siena 2017? Oggi mercoledì 16 agosto 2017 si disputa il Palio dell'Assunta: i cavalli ritorneranno in pista nella storica Piazza del Campo per affrontare la nuova edizione della storica corsa. Lo scorso Palio del 16 agosto è stato vinto dalla Lupa, mentre il 2 luglio scorso ha trionfato la Giraffa. Curiosamente, a vincere il Palio è sempre stato lo stesso fantino, Jonathan Bartoletti detto “Scompiglio”, che ha vinto il Palio per tre volte consecutive, considerando che nel 2016 con la Lupa aveva realizzato una doppietta. Una grande impresa considerando che l’ultimo fantino a vincere per tre volte consecutive il Palio di Siena era stato Luigi Bruschelli detto Trecciolino, tra il 2004 e il 2005. Per “Scompiglio” centrare una quarta vittoria consecutiva significherebbe entrare davvero nella storia del Palio: il poker non è riuscito nemmeno al leggendario Tripoli Torrino detto Tripolino, che negli anni 30 ne vinse quattro su cinque. PALIO DELL'ASSUNTA, SIENA 2017: LO STREAMING VIDEO

COSA E' SUCCESSO A FERRAGOSTO

Nella giornata di martedì si correvano la quarta prova e la prova generale, rispettivamente la mattina e la sera: la vittoria in entrambi i casi è andata alla contrada della Selva, con il cavallo Quasimodo di Gallura che è apparso in grande forma e nella prova generale si è anche permesso di chiudere al trotto, dopo essersi portato in testa al secondo giro. Andrea Coghe detto Tempesta punta dunque a spezzare il dominio di Scompiglio, che con due contrade diverse si è aggiudicato gli ultimi tre pali di Siena; per il resto pochi sussulti, ma va segnalato il fatto che in entrambe le prove l'Onda ha avuto un ottimo spunto in avvio facendosi poi rimontare (dovrà quindi lavorare sulla tenuta) e che la contrada della Torre ha fatto registrare qualche problema di troppo nell'allineamento, così da rischiare per la prova di oggi.

L'AQUILA LA CONTRADA "NONNA"

Nella mattinata di domenica 13 agosto si è svolta la Tratta, con ben 65 cavalli presenti alle Batterie. Proprio in vista della Tratta, erano state annullate nei giorni scorsi le tradizionali prove per preservare la pista di Piazza del Campo, come era avvenuto già nel Palio del 2 luglio, che nei giorni precedenti era stato tormentato dal maltempo. In questo Palio dell’Assunta le contrade presenti saranno la Chiocciola, la Selva, l’Oca, il Valdimontone, la Torre, l’Istrice, l’Onda, la Lupa, l’Aquila e il Bruco. La cosiddetta contrada “nonna”, ovvero quella che non vince da più tempo, è l’Aquila, a secco di vittorie dal 3 luglio del 1992. Le altre due contrade a non aver mai vinto un Palio negli anni 2000 sono il Nicchio, a secco dal Palio dell’Assunta del 1998, e la Chiocciola, senza vittoria dal 16 agosto del 1999. Dopodiché, la contrada con più anni senza vittorie è la Pantera, impostasi per l’ultima volta il 2 luglio del 2006. Fondamentalmente dunque, sono tre le contrade che devono scrollarsi di dosso il digiuno più lungo.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO DEL PALIO

Nello scorso Palio di Siena del 2 luglio è stata la Giraffa a trionfare, in una corsa segnata dal ritiro del cavallo della Tartuca, chiamato Tornasol, che per poco non ha fatto slittare il Palio al giorno successivo, non essendosi convinto a correre. Alla fine si è deciso di correre il Palio senza la Tartuca, decisione inusuale ma inevitabile visto che il cavallo si era letteralmente ribellato, con la reazione della gente sui social che ha solidarizzato pienamente con il cavallo. Come ogni anno, il Palio dell’Assunta a Siena di mercoledì 16 agosto 2017 sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 a partire dalle ore 18.10, in chiaro per tutti sul digitale terrestre con l’evento visibile anche in HD sul canale numero 502, oppure in diretta streaming video via internet sul sito raiplay.it, con tutte le dirette dei principali canali della Rai. Come di consueto, la telecronaca della corsa sarà affidata alle voci, ormai conosciute dagli appassionati del Palio di Siena, di Annalisa Bruchi e Maurizio Bianchini.

