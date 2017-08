Probabili formazioni/ Napoli-Nizza: quote, le ultime novità live (Champions League, playoff)

Probabili formazioni Napoli Nizza (LaPresse)

Napoli-Nizza va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 16 agosto e apre ufficialmente la stagione dei partenopei: l’andata dei playoff di Champions League è già un appuntamento importante per Maurizio Sarri, perché fallire la qualificazione alla fase a gironi significherebbe aver mancato il primo obiettivo. Il Nizza ha già iniziato il suo campionato francese e non sta facendo bene; dopo essere stato una rivelazione, adesso punta alla conferma e a giocarsi il titolo fino in fondo, ma intanto vuole il grande salto di qualità con il girone di Champions League. La partita di ritorno è prevista per la prossima settimana; giocando in casa, il Napoli ovviamente punta a vincere e a tenere inviolata la sua porta. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Napoli-Nizza.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa dicono le quote per questa partita di Champions League? Secondo la Snai, il Napoli è nettamente favorito: la sua vittoria, indicata dal segno 1, vale 1,28 mentre per l’affermazione esterna del Nizza (ovviamente segno 2) siamo addirittura a 11,00 volte la cifra che verrà messa sul piatto. Il pareggio invece vale 5,50; dovrete giocare il segno X se credete che le due squadre non riusciranno a superarsi al San Paolo.

FORMAZIONI NAPOLI, LE SCELTE DI SARRI

Ragionevolmente, Maurizio Sarri ha un solo dubbio: riguarda il centrocampo, dove Allan e Zielinski sono in ballottaggio per una maglia dal primo minuto. Per il resto il Napoli gioca con il consueto 4-3-3, nel quale il suo allenatore ha spesso e volentieri fatto girare i suoi centrocampisti lasciando il solo Hamsik come unica e indissolubile certezza. In mezzo al campo, nel ruolo di playmaker, Jorginho rimane in netto vantaggio; a questo punto è facile pensare che i partenopei giochino con gli elementi di maggiore esperienza. In difesa, davanti a Pepe Reina che sembra ormai totalmente dentro il progetto, Raul Albiol e Koulibaly vanno a formare senza discussioni la coppia centrale; a destra ci sarà Hysaj, a sinistra invece dovrebbe essere Ghoulam ad avere la maglia dal primo minuto. Naturalmente il tridente offensivo è super confermato: con Callejon e Lorenzo Insigne, a giostrare da prima punta sarà Mertens che già dall’inizio della stagione rappresenterà il riferimento centrale in attacco.

FORMAZIONI NIZZA, I DUBBI DI FAVRE

Il Nizza di Lucien Favre arriva al San Paolo con parecchi problemi: né Balotelli né il nuovo arrivato Sneijder sono della partita, e in più Eysseric è stato venduto alla Fiorentina. Per il ritorno le due stelle potrebbero farcela, ma intanto è mercoledì che il Nizza si gioca una grande fetta di qualificazione; lo farà allora con Alassane Pléa impiegato nel ruolo di prima punta, mentre alle sue spalle il tunisino Bassem Srarfi dovrebbe agire come trequartista avendo in Lees Melou e Saint-Maximin le due frecce esterne che dovranno provare a rendere più offensiva la manovra della squadra. A centrocampo i dubbi sono pochi: al fianco di Koziello ci sarà Jean Michel Seri, il mediano ivoriano che la Roma ha trattato nei primi giorni del calciomercato estivo. In difesa Le Marchand e Dante formano una coppia affiatata ma forse non velocissima; sulle corsie esterne spazio a Souquet e Malang Sarr, in porta invece Cardinale resta ampiamente favorito su Walter Benitez.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

Allenatore: Maurizio Sarri

NIZZA (4-2-3-1): 30 Cardinale; 2 Souquet, 20 Le Marchand, 31 Dante, 23 M. Sarr; 26 Koziello, 6 Seri; 8 Lees Melou, 11 Srarfi, 7 Saint-Maximin; 14 Pléa

Allenatore: Lucien Favre

