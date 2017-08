Probabili formazioni/ Real Madrid-Barcellona: quote e ultime novità live (Supercoppa di Spagna 2017)

Probabili formazioni Real Madrid-Barcellona: Messi (LaPresse)

Real Madrid-Barcellona, atto secondo: questa sera alle ore 23.00 lo stadio Santiago Bernabeu ospita la partita di ritorno della Supercoppa di Spagna 2017, che a dire il vero il Real Madrid di Zinedine Zidane sembra avere già ipotecato domenica sera, andando a vincere per 1-3 in casa dei grandi rivali del Barcellona. Dunque i campioni d’Europa e di Spagna sono vicini a quello che sarebbe già il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Europea vinta martedì scorso. Il Barcellona è chiamato a un’impresa difficile, ma ha estremo bisogno di un bel Clasico per risollevare il proprio morale. Adesso allora andiamo senza indugio a vedere quali saranno le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona, con le ultime notizie su moduli e titolari ma senza dimenticare uno sguardo pure a pronostico e quote.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico abbastanza equilibrato secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, forse anche più del previsto se si considera come è finita la partita d’andata. Il Real Madrid è comunque favorito e il segno 1 per la vittoria degli uomini di Zidane è quotato a 2,35, ma si sale solamente a 2,70 per il colpaccio del Barcellona nella capitale (segno 2). Infine il pareggio, che naturalmente andrebbe benissimo al Real: il segno X è quotato a 3,90.

REAL MADRID, ASENSIO SCALPITA

Nel Real Madrid, a parte la squalifica di Cristiano Ronaldo, che comunque anche domenica non era stato titolare, la grande novità è legata al rientro di Modric, come previsto dopo la squalifica che ha escluso il centrocampista croato dall’incontro d’andata. In attacco dunque dovremmo rivedere il tridente composto da Isco, Benzema e Bale, anche se un talento come Asensio scalpita per conquistare una maglia da titolare. La novità a centrocampo sarà invece appunto il rientro di Modric, per formare il classico terzetto titolare con Casemiro e Kroos, rimandando in panchina Kovacic. Non ci attendiamo invece novità in difesa, dove il portiere Keylor Navas sarà protetto dalla linea a quattro composta da Marcelo, Sergio Ramos, Varane e Carvajal.

BARCELLONA, CHI COMPLETA IL TRIDENTE?

Ernesto Valverde cercherà una svolta più a livello di atteggiamento e di gioco che di novità nei nomi dei giocatori. Potrebbe pagare per tutti Deulofeu, con Paco Alcacer che potrebbe prenderne il posto al fianco di Messi e Suarez in un tridente che deve ancora identificare chi possa essere l’erede dell’ormai ex Neymar. Facendo qualche passo indietro, è invece difficile immaginare sostanziali novità negli altri reparti, dunque ecco Ter Stegen in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da A. Vidal, Piquè, Umtiti e Jordi Alba, anche se il nuovo acquisto Nelson Semedo cerca di una maglia da titolare; a centrocampo sarà difficile sfuggire dal terzetto Rakitic-Busquets-Iniesta, con Denis Suarez possibile alternativa, magari al posto di Rakitic.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Carvajal; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Bale. Allenatore: Zidane.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; A. Vidal, Piquè, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Paco Alcacer. Allenatore: Valverde.

