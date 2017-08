Pronostici Champions League/ Le scommesse e le quote per le partite di andata: oggi il Napoli

Pronostici Champions League (LaPresse)

Tornano i nostri pronostici di Champions League: si giocano infatti oggi le ultime 5 partite della tornata di andata dei play off ed è pronto a scendere in campo anche il Napoli di Maurizio Sarri. Sarà infatti questa la serata di esordio per la compagine azzurra che si è preparata con grande e dovizia e attenzione per la sfida contro il Nizza di Favbre: quale sarà il pronostici? Ma prima di vedere nel dettaglio partita per partita i probabili vincitori facciano il punto del programma. Da calendario saranno 5 gli incontri previsti e curiosamente per tutti il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45 e saranno: Basaksehir-Siviglia, Celtic-Astana, Hapol Beer Sheva-Maribor, Olympiacos-Rijeka e appunto Napoli-Nizza. Andiamo a curiosare ora quindi nel pronostici fissati alla vigilia tentando di tenere contro dei molteplici fattori in gioco.

BASAKSEHIR SIVIGLIA, BIANCOROSSI AVANTI

Fattore campo a parte, il pronostico alla vigilia della partita tra Basaksehir e Siviglia arride in maniera non troppo forzata ai biancorossi di Eduardo Berizzo. Dopo tutto parte lo stadio, gli spagnoli si presentano in campo questa sera con tutto un altro palmares, storico, blasone e rosa, anche se forse lo stato di forma vede le due formazioni attese in campo poi non così distanti se infatti consideriamo solo gli ultimi 5 incontri disputati vale la pena di notare che il Basaksehir ha trovato 3 vittorie e due pareggi, mentre il Siviglia ha raccolto 3 affermazioni e una sconfitta subita contro il Southampton in amichevole. Va poi ricordato che i biancorossi sono nuovi nel tabellone, mentre i turchi hanno dovuto già affrontare un turno preliminare.

CELTIC ASTANA, QUADRIFOGLIO IN VANTAGGIO

Per la sfida tra Celtic e Astana il pronostico non ha dubbi nel consegnare alla compagine scozzese la palma di favorito: a pesare notevolmente il fattore campo, spesso decisivo quando si parla della formazione del quadrifoglio a cui arride anche lo strico degli scontri diretti per una vittoria (in casa ) su due match disputati in totale negli ultimi anni. Va però detto che entrambe le formazioni hanno giù cominciato i rispettivi campionati e stagioni: anche qui il Celtic dimostra numeri migliori (di poco in realtà) con 5 vittorie anche importanti negli ultimi 5 incontri disputati, contro le 4 affermazioni e una sconfitta realizzati nel medesimo periodo dai kazaki.

BEER SHEVA MARIBOR, BENE PER I PADRONI DI CASA

Anche per la sfida di Champions League tra Hapoel Beer Sheva e Maribor pare che sia il fattore campo a far pendere la bilancia a favore degli israeliani, molto quotati al successo. Di certo la formazione dello Sheva in questi ultimi anni ha dimostrato ampiamente di potersela giocare in Europa: va ero detto che le ultime prestazioni non sono state così eccellenti, con due sconfitte importanti rimediate negli ultimi 5 incontri disputati. A confronto gli sloveni hanno uno stato di forma quasi impeccabile con 4 affermazioni e un solo pareggio nel massimo campionato nazionale.

OLYMPIACOS RIJEKA, L’ESITO INCERTO

Nella sfida tra Olympiacos e Rijeka l’esito non appare così certo sebbene le quote consegnino senza grossi problemi la palma di favorito ai padroni di casa. Certo per blasone e storia l’Olympiacos pare favorito contro la formazione croata, che data per spacciata fin dai primi turni è riuscita a trovare i propri spazi in questa edizione della Champions League. I numeri sullo stato di forma non ci aiutano visto che considerando solo gli ultimi 5 scontri i greci hanno raccolto 3 pari e un successo mentre il Rijeka ha messo a bilancio 2 sconfitte e 2 pareggi.

NAPOLI NIZZA, SAN PAOLO BLINDATO

Sono tanti i fattori che vedono favorito il Napoli di Sarri contro il Nizza: partendo da fattore campo con il sold out del San Paolo colmo di tifosi entusiasti, alla rigorosa preparazione effettuata in un ritiro blindatissimo alla vigilia della compagine azzurra, oltre che la qualità della rosa e i risultati confortanti recuperati dai campani nella stagione estiva. Oltre a questo va poi detto che le stelline Balotelli e Sneijder non saranno a disposizione di Favre (che ha comunque ottimi assi nella manica come il bomber Plea) per questa sfida, che si annuncia davvero pericolosa per i rossoneri, che dimostrano anche uno stato di forma peggiore al confronto con 2 sconfitte e due pari recuperati negli ultimi 5 incontri disputati (contro i due successi e due pareggi degli azzurri). Lo storico recente mischia le carte in tavola con una vittoria a testa, ma con il Napoli imbattibile per 3-0 tra le mura di casa.

