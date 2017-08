Real Madrid-Barcellona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Real Madrid-Barcellona, Supercoppa di Spagna 2017 (Foto LaPresse)

Real Madrid-Barcellona è la finale di ritorno di Supercoppa di Spagna 2017: si gioca al Santiago Bernabeu, mercoledì 16 agosto alle ore 23. Una partita che ha ormai ben poco da dire per l’assegnazione del trofeo: tre giorni fa infatti il Real Madrid ha vinto per 3-1 al Camp Nou grazie all’autorete di Piqué e ai gol di Cristiano Ronaldo e Asensio, rendendo del tutto inutile il calcio di rigore con cui Leo Messi aveva momentaneamente pareggiato. Morale della favola: per vincere la Supercoppa il Barcellona dovrebbe espugnare il Bernabeu con almeno tre gol di scarto, oppure vincere dal 4-2 in avanti con due reti di margine. Vero che i blaugrana sono capaci di tutto e potrebbero centrare l’impresa, ma contro questi blancos appare sinceramente difficile pensare a un ribaltone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI SUPERCOPPA

Real Madrid-Barcellona verrà trasmessa in diretta tv su Nove, e dunque potrà essere seguita da tutti in chiaro, senza costi; il canale è accessibile anche dal bouquet satellitare di Sky, al numero 145 (ovviamente soltanto dai possessori di abbonamento). Non è prevista invece una diretta streaming video per assistere al match della Supercoppa di Spagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Come giocheranno Real Madrid e Barcellona? E’ ampiamente probabile che Zinedine Zidane si presenti in campo con una formazione molto simile a quella vista al Camp Nou. Torna Modric dalla squalifica, si ferma Cristiano Ronaldo per lo stesso motivo: gli unici due cambi potrebbero essere questi. Dunque Sergio Ramos e Varane davanti a Keylor Navas, con Carvajal e Marcelo sulle corsie; a centrocampo il solito terzetto con Casemiro centrale, Modric a impostare dal centrodestra e Toni Kroos impiegato sull’altro versante del campo. Davanti, un dubbio che però riguarda tre giocatori: Benzema sarà la prima punta, due tra Bale, Asensio e Isco giocheranno come esterni.

Ernesto Valverde non dovrebbe comunque cambiare il Barcellona: potrebbe esserci il nuovo acquisto Nélson Semedo come terzino destro (con Jordi Alba dall’altra parte), confermati Piqué e Umtiti davanti a Ter Stegen mentre a centrocampo Rakitic e Denis Suarez sono ancora in ballottaggio per la maglia di mezzala destra, laddove Sergio Busquets e Iniesta dovrebbero essere certi del posto. Davanti, con Messi e Luis Suarez, difficile rivedere Deulofeu: potrebbe giocare dal primo minuto Paco Alcacer.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Le quote Snai ci dicono che il Real Madrid resta comunque favorito per vincere la Supercoppa di Spagna: al Bernabeu i blancos partono con una quota di 2,35 per la vittoria (segno 1) mentre siamo a 2,70 per la vittoria del Barcellona che è indicata dal segno 2. Per il pareggio (segno X) siamo a 3,90 volte la somma giocata, ma come ben sappiamo il pareggio favorirebbe il Real Madrid; al Barcellona serve un 3-0 esterno, eventualità che vale 28,00.

