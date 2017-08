Risultati Champions League/ Diretta gol live score: le partite di andata dei playoff (16 agosto 2017)

Risultati Champions League: andata playoff (Foto LaPresse)

La Champions League 2017-2018 prosegue il suo programma con le partite di andata dei playoff: abbiamo visto i risultati delle cinque sfide del martedì e in questo mercoledì 16 agosto sono altre cinque le partite che ci attendono per completare la prima tornata, in attesa di scoprire quali saranno le ultime squadre che si qualificheranno per la fase a gironi. A differenza di quanto accaduto ieri, tutte le gare sono alle ore 20:45 e si tratta di Celtic-Astana, Hapoel Beer Sheva-Maribor, Istanbul Basaksehir-Siviglia, Napoli-Nizza e Olympiacos-Rijeka.

LE DUE FAVORITE

Naturalmente gli occhi sono tutti puntati sul San Paolo, dove il Napoli è chiamato a riscattare il playoff perso tre anni fa: è passato tanto tempo e nel frattempo i partenopei hanno cambiato allenatore e, mantenendo lo zoccolo duro di quel periodo, sono riusciti a crescere in maniera esponenziale soprattutto dal punto di vista offensivo. Oggi possono rappresentare una minaccia per tutta Europa; come loro il Siviglia, altra grande favorita di questo turno che se la vede però con una realtà interessante come quella dell’Istanbul Basaksehir, squadra nata pochi anni fa ma già capace di sfiorare il titolo in Turchia e di arrivare, comunque andrà, a 180 minuti dai gironi di Champions League.

LE OUTSIDER

Alle spalle di queste due super favorite, arrivano formazioni che non vanno sottovalutate: sicuramente lo stesso Nizza che però per questa partita di andata sarà privo di due stelle come Mario Balotelli e Wesley Sneijder (che si ritrovano dopo la stagione all’Inter), sicuramente l’Olympiacos che ormai è una presenza costante nella fase finale dei grandi tornei europei. Non va sottovalutato il Celtic, che però negli ultimi tempi non è mai riuscito ad avere una grande dimensione europea; le altre squadre se vogliamo sono outsider, ma l’Astana nei gironi di Champions League ci è già stato, il Rijeka è una realtà che ha talento e l’entusiasmo dei suoi giovani, mentre il Maribor va a caccia di un risultato che manca da quasi 20 anni. Abbiamo poi l’Hapoel Beer Sheva, che lo scorso anno aveva superato i gruppi di Europa League: gli azeri sono qui con pieno merito e sicuramente nella loro sfida partono se non altro alla pari, con grandi possibilità di fare il passo in più.

IL REGOLAMENTO DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Come ogni volta, vale la pena ricordare che il regolamento ufficiale della UEFA prevede tempi supplementari e calci di rigore (eventuali) in caso di totale parità, ma che in aggiunta esiste la regola del gol in trasferta che vale doppio, così da segnare una differenza decisiva qualora due squadre abbiano segnato nel complesso lo stesso numero di gol ma li abbiano divisi in maniera diversa tra casa e fuori casa.

IL TABELLONE DEI RISULTATI





Ore 20:45 Celtic-Astana

Ore 20:45 Hapoel Beer Sheva-Maribor

Ore 20:45 Istanbul Basaksehir-Siviglia

Ore 20:45 Napoli-Nizza

Ore 20:45 Olympiacos-Rijeka

