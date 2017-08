Utrecht Zenit/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Utrecht Zenit San Pietroburgo (LaPresse)

Utrecht Zenit San Pietroburgo è la partita in programma oggi mercoledì 16 agosto alle ore 18.00 allo Stadion Galgenwaard, valida come andata dei play off della Europa League 2017-2018. La sfida di questa sera si annuncia davvero emozionante: ovviamente i russi partono con i favori del pronostico, complice anche la grande campagna acquisti fatta, ma gli olandesi vogliono provare a dire la loro, specialmente nel match che si gioca tra le proprie mura. La stagione degli olandesi è partita molto presto, ormai da un mese, perchè la prima partita ufficiale è datata addirittura 20 luglio, quando nel secondo turno di qualificazione all'Europa League vi è stato il doppio confronto con i maltesi di La Valletta, terminato con un 3 a 1 complessivo, frutto del pareggio a reti inviolate fuori casa e del 3 a 1 in Olanda. Nel terzo turno preliminare gli olandesi se la sono vista brutta contro i polacchi del Lech Poznan, pareggiando in casa 0 a 0 e passando il turno solo in virtù del 2 a 2 esterno, arrivato dopo una partita decisamente intensa. In campionato le cose sono iniziate invece con il piede giusto, con la secca vittoria esterna per 3 a 0 sul campo del Den Haag.

L’AVVENTURA DI MANCINI

Ora per gli olandesi arriva l'ultimo ostacolo prima della fase a gironi dell'Europa League, ma sarà decisamente difficile avere ragione di una corazzata come quella di Mancini. Lo Zenit San Pietroburgo, che ha scelto Roberto Mancini come tecnico, è partito molto bene in campionato, dove marcia al ritmo di 4 vittorie e un 1 pareggio in cinque partite. Al momento la squadra dell'ex tecnico di Lazio ed Inter ha dato dimostrazioni di forza impressionanti, come nella vittoria per 5 a 1 contro lo Spartak Mosca di Massimo Carrera. Tuttavia a Roberto Mancini tutto questo non basta, perchè il tecnico di Jesi vuole dire la sua anche in ambito europeo. Quest'anno l'obiettivo è arrivare alle battute conclusive dell'Europa League e l'avventura in questa competizione è iniziata bene: i russi sono entrati in scena nel terzo turno preliminare e nel doppio confronto contro gli israeliani non hanno avuto troppe difficoltà a passare il turno. All'andata, contro il Bnei Yehuda, è maturato un 2 a 0 esterno, che in casa è stato difeso dalle seconde linee. La sconfitta per 1 a 0 ha fatto comunque infuriare Mancini, che ha chiesto ai suoi maggiore attenzione. Ora arriva l'esame di olandese e il "Mancio" non vuole assolutamente fallire.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Questa sera gli olandesi dovrebbero giocare con il classico 4-4-2 e sono attese due novità rispetto alla formazione che ha esordito vittoriosamente in campionato. Sicuramente in avanti sarà la volta di Christoph Bahebeck, arrivato in prestito dal PSG: l'ex attaccante del Pescara farà coppia con Dessers, altro nuovo innesto, arrivato dal Breda. A centrocampo potrebbe invece essere la volta di Emanuelson, con l'ex milanista che nella prima di campionato è subentrato dalla panchina. Lo Zenit di Mancini dovrebbe giocare con modulo speculare: Criscito guiderà la difesa insieme all'ex Chelsea Ivanovic, mentre Paredes, acquistato in questo calciomercato estivo dalla Roma, sarà chiamato a dettare i tempi in mediana. In avanti confermata la coppia Kokorin-Driussi.

