Vincitore Palio di Siena 2017, Assunta / Chi ha vinto? Pronostici: le contrade favorite

Palio di Siena

VINCITORE PALIO DI SIENA 2017, ASSUNTA. PRONOSTICI, LE CONTRADE FAVORITE (OGGI 16 AGOSTO) - Chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2017? Questa è la domanda che aleggia dalle parti di Piazza del Campo, perché oggi 16 agosto tutta Siena si fermerà per l’immancabile Palio dell’Assunta. Volendo fare una panoramica dei pronostici sulle contrade favorite, diciamo subito che non ci si può affidare a quote, dal momento che le scommesse sul Palio di Siena sono vietate da una legge dello Stato, a partire dal decreto legge 149 del 2008 poi convertito in legge. Questo naturalmente non vuol dire che non si possano fare dei ragionamenti su chi potrebbe essere il vincitore di questo Palio di Siena 2017 dedicato alla Madonna Assunta. Ad esempio, in base all’esito delle prove possiamo mettere in grande evidenza la Selva, che ieri ha vissuto una giornata trionfale, vincendo al mattino la quarta prova e al pomeriggio la quinta, che è considerata la prova generale del Palio. Stamattina la cosiddetta ‘procaccia’ è stata vinta dall’Istrice, nelle prime tre prove invece erano arrivate una vittoria a testa per Onda, Oca e Aquila.

Non ci sono dunque indicazioni su una favorita inequivocabile, ma la Selva si fa preferire in quanto unica contrada capace di vincere due prove, compresa quella più importante. Fra le contrade che non abbiamo ancora nominato c’è il Valdimontone, che però può contare sulla coppia formata dal cavallo Sarbana e dal fantino Jonatan Bartoletti detto ‘Scompiglio’, cioè esattamente lo stesso accoppiamento che il 2 luglio ha dato la vittoria alla Giraffa. Per di più, Scompiglio aveva vinto anche entrambi i Palii del 2016, per cui da questo punto di vista il Valdimontone potrebbe essere il grande favorito, anche se nelle prove non ha ancora avuto particolari guizzi. Attenzione anche all’Istrice con Morosita Prima e alla Torre, rappresentata da Polonski, mentre tre cavalli sono alla prima volta al Palio di Siena e potrebbero pagare questa inesperienza. Si tratta di Quore de Sedini della Lupa, Rocco Ro dell’Aquila (la contrada ‘nonna’, che non vince il Palio dall’ormai lontano 1992) e S’Othieresu del Bruco.

