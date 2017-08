Ajax Rosenborg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ajax-Rosenborg, Europa League (Foto LaPresse)

Ajax-Rosenborg, che sarà diretta dall'arbitro scozzese Craig Thomson e si gioca giovedì 17 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida relativa alla gara d'andata dei play off di Europa League 2017-2018. Si affronteranno due formazioni chiamate a giocarsi l'ultima carta per l'ingresso nell'Europa che conta, dopo aver mancato l'obiettivo nei preliminari di Champions League. L'Ajax, dopo il secondo posto nella scorsa stagione del campionato olandese, ha mancato l'occasione di giocarsi i play off di Champions perdendo nel terzo turno preliminare il doppio confronto contro il Nizza, che pareggiando due a due all'Amsterdam Arena ha portato a suo vantaggio la conta dei gol realizzati in trasferta, dopo l'uno a uno all'Allianz Riviera.

L'Ajax si presenta così di nuovo ai nastri di partenza di una competizione che l'ha visto finalista nella passata stagione, con la sconfitta nell'atto finale a Stoccolma contro il Manchester United. Un'estate difficilissima per i Lanceri, che hanno dovuto fare i conti col terribile incidente che ha colpito uno dei loro talenti, Nouri, che ha subito danni cerebrali per un arresto cardiaco subito in un'amichevole disputata contro il Werder Brema.

Il Rosenborg, dopo aver eliminato gli irlandesi del Dundalk nel secondo turno preliminare di Champions League, ha visto fermarsi la sua corsa nella massima competizione europea con la sconfitta interna contro il Celtic Glasgow, con gli scozzesi passati a metà ripresa con un gol di Forrest. E' arrivato dunque il momento di giocarsi il tutto per tutto, col ritorno che si disputerà in Norvegia la settimana successiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Ajax-Rosenborg, giovedì 17 agosto alle ore 20.45, non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video su canali del nostro Paese, ma si potrà seguire con le informazioni utili (su questa partita e sui playoff di Europa League) sul sito uefa.com.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L'Ajax giocherà con il camerunese Onana tra i pali, De Ligt e il colombiano Sanchez al centro della difesa, mentre sulle corsie laterali giocheranno Veltman a destra e Viergever a sinistra. A centrocampo spazio per il marocchino Ziyech, per il danese Schone e per Van De Beek, mentre nel tridente offensivo con Dolberg e il tedesco Younes ci sarà Huntelaar, gran ritorno in casa Ajax del centravanti dopo gli anni passati in giro per l'Europa.

Risponderà il Rosenborg con una formazione per nove undicesimi norvegese, Hansen in porta, Hedenstad schierato in posizione di terzino destro e Meling in posizione di terzino sinistro, con Bjordal e Skjelvik che completeranno la linea a quattro difensiva come difensori centrali. A centrocampo, col capitano danese Jensen saranno titolari Midtsjo e Konradsen, mentre in attacco al fianco del danese Bendtner ci saranno De Lanlay e il serbo Jevtovic nel tridente.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Ajax nettamente favorito dalle quote dei bookmaker per una vittoria interna che potrebbe rappresentare un'ipoteca per il passaggio del turno. Per i Lanceri vittoria interna quotata 1.30 da William Hill, che moltiplica invece per 11.00 l'eventuale blitz esterno dei londinesi all'Amsterdam Arena. Per il pareggio, quota fissata a 5.25 da Bet365.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il tecnico dell'Ajax, Keizer, stesso modulo per l'allenatore del Rosenborg, Ingebrigtsen. Per l'Ajax la presenza in Europa sarà importantissima per scacciare via le delusioni dell'estate, anche se per Nouri il dolore e il rimpianto non passeranno di certo con una vittoria. Nel campionato norvegese il Rosenborg è già a quota diciotto partite giocate e guida la classifica con cinque punti di vantaggio sulla seconda, il Sarpsborg.

