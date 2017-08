Atp Cincinnati 2017/ Diretta Giorgi Pliskova: info streaming video e tv, orario delle partite (oggi)

Camila Giorgi agli ottavi di Cincinnati 2017 (Foto LaPresse)

Al torneo Atp Cincinnati 2017, dove i match iniziano alle ore 17 italiane, siamo agli ottavi di finale: si giocano sia quelli maschili che quelli femminili, in una lunga giornata che prevede anche la presenza di un’italiana. L’unica sopravvissuta nel tabellone Wta: Camila Giorgi, che ha superato la più quotata Daria Gavrilova e si è regalata una sfida contro Karolina Pliskova. Sarà il quarto match sul campo numero 3: di fatto il match andrà in scena di notte o comunque nella tarda serata italiana. La numero 1 Wta cerca di resistere agli assalti di Simona Halep, arrivando da favorita agli Us Open; nei piani della ceca c’è il primo titolo Slam della carriera, ma intanto dovrà fare attenzione a quello che succederà contro una Giorgi che senza ombra di dubbio ha la possibilità di batterla (se in giornata, l’azzurra può fare match pari contro chiunque).

IL BIG MATCH

Sicuramente la sfida più interessante nel tabellone maschile è quella tra Juan Martin Del Potro e Grigor Dimitrov. Siamo nella parte bassa del tabellone, e si affrontano due giocatori magari diversi nelle loro caratteristiche ma interessantissimi e dal grande potenziale, a volte inespresso (è il caso del bulgaro) a volte frustrato dai tanti problemi fisici (quelli di Del Potro, che a nemmeno 21 anni aveva vinto uno Slam contro sua maestà Roger Federer). L’ultimo incrocio è quello di Roma e lo ha vinto l’argentino, che del resto da Dimitrov non ha mai perso: cinque partite e cinque vittorie. Pronostico chiuso? No, perchè la condizione di Delpo rimane precaria e dunque per il bulgaro ci sono margini per volare ai quarti di finale del Western & Southern Open, continuando la corsa al primo grande titolo della carriera.

GLI ALTRI INCONTRI

Tra gli altri match, da segnalare il bel derby spagnolo tra David Ferrer e Pablo Carreno Busta (di fatto uno scontro generazionale) e la sfida tra bombardieri Nick Kyrgios e Ivo Karlovic, anche loro distanti come età. L'australiano, classe '95, è chiamato al definitivo salto di qualità dopo aver già sprecato alcune ottime occasioni, sicuramente è sulla buona strada ma ha troppe pause di rendimento e non è nemmeno aiutato dal carattere impetuoso e a volte irriverente.

Attenzione al derby americano tra John Isner e Frances Tiafoe: quest’ultimo ha sorpreso Alex Zverev - campione a Montréal - e dunque si è guadagnato una solida reputazione (che comunque già aveva). Prima ancora, all’incirca verso le 19 italiane, Garbine Muguruza sfiderà Madison Keys. Rafa Nadal, da lunedì nuovo numero 1 Atp, ha nu derby contro Albert Ramos-Vinolas che inaugurerà la sessione notturna, chiusa poi da Ekaterina Makarova che se la vedrà con la rediviva Sloane Stephens (capace di battere nettamente una Petra Kvitova irriconoscibile). Sul GrandStand, Dominic Thiem giocherà contro Adrian Mannarino mentre alla una della notte di casa nostra ritroviamo Elina Svitolina, a caccia del sesto titolo dell’anno e impegnata in un incontro non scontato con Julia Goerges.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI CINCINNATI 2017

