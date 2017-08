Cancelo all'Inter / Calciomercato live: operazione chiusa, il laterale già oggi a Milano?

Joao Cancelo, terzino portoghese - LaPresse

E’ ormai tutto fatto per il nuovo colpo di casa Inter. Il club nerazzurro è infatti ad un passo da Joao Cancelo, terzino destro di proprietà del Valencia. Se tutto andrà come previsto la trattativa prevederà uno scambio fra i Pipistrelli spagnoli e la compagine di corso Vittorio Emanuele, con il nazionale portoghese under-21 che sbarcherà alla Pinetina, mentre Kondogbia compirà il percorso inverno, volando quindi al Mestalla. Restano ancora dei piccoli dettagli da limare, come ad esempio gli ingaggi, visto che il centrocampista francese ha uno stipendio molto elevato, ben 3,5 milioni di euro netti annui, ma la trattativa è tutta in discesa, e non è da escludere che già in serata Cancelo possa sbarcare a Milano per poi sottoporsi alle rituali visite mediche e firmare il contratto con l’Inter. Un colpo molto interessante quello della compagine nerazzurra, sia in ottica qualitativa quanto di prospettiva.

CANCELO ALL'INTER CALCIOMERCATO LIVE: OPERAZIONE CHIUSA

CHI E’ CANCELO

Cancelo è un classe 1994, 23 anni compiuti lo scorso 27 maggio. Il ragazzo, come dicevamo, è di proprietà del Valencia, squadra che lo ha prelevato nell’estate del 2014 dal Benfica. Dopo un iniziale prestito, gli spagnolo hanno deciso di acquistarlo a titolo definitivo, versando nelle casse dei lusitani 15 milioni di euro nel 2015, una cifra importante per un giocatore che all’epoca aveva appena 21 anni. Cancelo è cresciuto nelle giovanili della squadra di Lisbona, e dal 2010 fa parte della nazionale portoghese. Si tratta di un calciatore molto importante per l’Inter, visto che Cancelo è polivalente, essendo schierabile nel ruolo di terzino destro, interno di centrocampo ed esterno d’attacco. Spalletti potrà quindi disporre di un nuovo innesto per la corsia, negli ultimi anni affare di D’Ambrosio.

