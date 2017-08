Consigli Fantacalcio 2017/ Cambio di ruolo: da Suso a Mertens, ecco la nuova disposizione tattica

Suso, attaccante del Milan - LaPresse

CONSIGLI FANTACALCIO 2017 CAMBIO DI RUOLO

Quando si partecipa ad un’asta per il fantacalcio, bisognerà fare attenzione in particolare ai ruoli dei giocatori. Per quelli offensivi è bene infatti sapere se saranno schierabili in attacco o a centrocampo: una bella differenza, visto che un centrocampista offensiva permette in pratica di giocare ogni weekend con un attaccante in più, cosa tutt’altro che da sottovalutare. Aiutandoci con la Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere insieme quali sono i principali giocatori che durante la stagione ormai alle porte cambieranno ruolo.

DYBALA, EDER, PANDEV…

Ci sono giocatori che la Rosa l’anno scorso catalogava come attaccanti puri, ma che da quest’anno, dopo una stagione in cui la loro disposizione tattica è di fatto arretrata, verranno classificati in maniera differente. E’ il caso ad esempio di Dybala della Juventus, che da attaccante arretra a trequartista, visto che coach Allegri l’ha utilizzato soprattutto nel 4-2-3-1 a ridosso della prima punta Gonzalo Higuain. Discorso molto simile anche per Eder dell’Inter, che da attaccante puro, arretra appunto a centrocampista offensivo. Ci sono infine altre tre giocatori che vengono arretrati dal quotidiano meneghino, e precisamente Palladino e Pandev del Genoa, nonché Boyé del Torino.

RIGONI, ASAMOAH, CAPRARI…

Attenzione anche a quei calciatori che compiono il percorso inverso, ovvero, passando da meno offensivi a più offensivi. Si comincia con Luca Rigoni del Genoa, l’anno scorso centrocampista puro, da quest’anno, trequartista. Attenzione anche a Caprari, che dopo essere stato ceduto dall’Inter alla Sampdoria, avanza di posizione. Spinazzola dell’Atalanta invece (tra l’altro dato molto vicino alla Juventus), si trasforma da trequartista a centrocampista, così come Sosa del Milan (in uscita) e Praet della Sampdoria. Attenzione anche ad Asamoah della Juventus e al blucerchiato Sala, che infine arretrano da centrocampisti a difensori: in questo caso, due giocatori da tenere in forte considerazione, anche se il primo potrebbe svestire a breve il bianconero.

SUSO, MERTENS, GOMEZ…

Infine, diamo uno sguardo agli ex trequartisti che diventano attaccanti puri, situazione che ovviamente non piace ai fantallenatori, visto che così si perde un giocatore offensivo in rosa. E’ il caso di Suso del Milan, stabilmente sull’esterno d’attacco, Dries Mertens del Napoli, la scorsa stagione scatenato, così come il Papu Gomez dell’Atalanta, amatissimo nel gioco del fantacalcio. A completare questo gruppo di giocatori, Politano del Sassuolo, Verdi e Di Francesco del Bologna. Arretrano infine da attaccanti a trequartisti, Ilicic, neo-acquisto dell’Atalanta, Luis Alberto della Lazio, Chiesa della Fiorentina, e Djuricic della Sampdoria.

