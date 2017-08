Crotone Roccella/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (amichevole)

Diretta Crotone Roccella, amichevole (Foto LaPresse)

Crotone Roccella è un’amichevole che la formazione calabrese affronta a pochi giorni dall’esordio ufficiale in Serie A: alle ore 17:30 di questo pomeriggio, presso il Comunale Ninetto Muscolo, gli squali saranno ospiti del Roccella. Un’occasione di festa per il nuovo Crotone: in serata infatti la società ha organizzato la presentazione delle nuove divise con cui i giocatori scenderanno in campo per il prossimo campionato. La prima giornata registrerà subito una grande sfida: quella contro il Milan, allo stadio Ezio Scida. Per il Crotone dunque un test importante dal punto di vista della condizione fisica più che del risultato, una sfida comunque da onorare per arrivare con il morale alto al nuovo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA AMICHEVOLE

Crotone Roccella non sarà disponibile in diretta tv, e non sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire questa partita; informazioni utili arriveranno comunque dagli account ufficiali che la società calabrese mette a disposizione sui social network. Segnaliamo in particolare facebook.com/F.C.Crotone e, su Twitter, @FcCrotoneOff.

I NUOVI SQUALI

Il Crotone approccia la stagione sapendo di essere con tanti occhi posati addosso: il miracolo centrato lo scorso anno, una salvezza con 9 punti recuperati all’Empoli e un rush finale con media da Champions League, ha chiaramente fatto alzare l’asticella e ora tanti addetti ai lavori sono convinti che gli squali si possano ripetere. Un’arma a doppio taglio, senza ombra di dubbio; replicare una grande impresa è sempre la parte più difficile della storia. Ancor più se il calciomercato ha fatto registrare l’addio del bomber Diego Falcinelli; per contro il Crotone ha dato continuità al progetto confermando Davide Nicola (che ha festeggiato la salvezza percorrendo in bici l’Italia, da Crotone a Luserna San Giovanni che è il suo paese natale in Piemonte) e soprattutto dopo una stagione è tornato Ante Budimir, che era stato il grande protagonista della promozione dalla B. Lo zoccolo duro è rimasto: basterà questo per arrivare alla seconda salvezza consecutiva? Da domenica sera si inizierà a rispondere al quesito.

L’AVVERSARIO DEL CROTONE

Il Roccella è una squadra della provincia di Reggio Calabria; dal 2014 gioca nel campionato di Serie D avendo ottenuto la promozione dall’Eccellenza. Si appresta a partecipare al girone I, lo stesso nel quale era inserito lo scorso anno: l’obiettivo è ovviamente quello di migliorarsi. Nel 2016-2017 gli ionici sono arrivati quattordicesiim: 39 punti con 11 vittorie, 6 pareggi e ben 17 sconfitte. Hanno anche dovuto giocare il playout: perso contro la Sarnese (0-1) ma poi è arrivato il ripescaggio a completamento degli organici. L’allenatore è Domenico Giampà, calabrese di Girifalco (provincia di Catanzaro) che nel Crotone ha giocato tra il 1996 e il 1998, all’inizio della carriera; la squadra ha perso l’esterno offensivo Luca Ficarrotta, 7 gol la scorsa stagione, ma ha acquistato al suo posto il ghanese David Yeboah, che a sua volta ha segnato 7 reti nel girone H della Serie D (con la maglia dell’Ercolanese).

