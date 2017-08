Domzale Marsiglia/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Domzale-Marsiglia - LaPresse

Domzale Marsiglia sarà diretta dall’arbitro scozzese Bobby Madden: appuntamento stasera alle ore 20.45 per la partita d’andata dei playoff di Europa League. Fra gli sloveni del Domzale e il Marsiglia ovviamente è la formazione allenata da Rudi Garcia a partire con i favori del pronostico, ma la compagine slovena non è assolutamente da sottovalutare, considerando cosa è stata capace di fare finora in questa Europa League. I francesi hanno la necessità di uscire con un risultato positivo dalla trasferta a Lubiana, per poter affrontare con la giusta calma il ritorno in casa. In Europa League il Domzale è senza dubbio la grande sorpresa: il suo cammino è iniziato nel secondo turno preliminare contro il Valur, formazione islandese eliminata in seguito dopo due match decisamente combattuti. La grande impresa della compagine slovena è però arrivata nel turno successivo, dove è stata opposta ai tedeschi del Friburgo. Dopo aver limitato i danni in trasferta, dove il Domzale ha perso solo per 1 a 0, i giocatori della compagine slovena hanno compiuto un vero e proprio miracolo sportivo vincendo per 2 a 0 tra le mura amiche. Ora per il Domzale arriva l'esame Marsiglia: squadra sicuramente più dotata tecnicamente, ma che dovrà comunque fare attenzione. I ragazzi di Garcia hanno superato il terzo turno preliminare di Europa League battendo 4 a 2 l'Oostende e pareggiando poi al ritorno in trasferta. In Ligue 1 il percorso è iniziato come meglio non si poteva, con due vittorie in altrettante partite, ma attenzione alle insidie di sfide che sulla carta si potrebbe correre il rischio di sottovalutare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Bisogna segnalare a tutti gli appassionati di calcio che Domzale-Marsiglia non sarà visibile in diretta tv in Italia, di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per la partita di Europa League. Come punti di riferimento segnaliamo di conseguenza il sito ufficiale della Uefa e i canali ufficiali delle due squadre sul web e sui social network.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Domzale di Rozman dovrebbe affrontare questo match con il solito 4-1-4-1. Gli uomini che saranno chiamati a dare linfa al sogno di arrivare ai gironi d Europa League saranno Franjic e Volaric, che sono stati fondamentali nel successo contro i tedeschi del Friburgo. Non è escluso un cambio di modulo, perchè secondo alcune voci il modulo potrebbe essere un 4-3-3. Il Marsiglia di Garcia giocherà sicuramente con il 4-3-3 con Mandala (arrivato dal Crystal Palace) in porta e un attacco composto da Payet, Germain (ex Monaco) e Thauvin. Ocampos, ex Genoa e Milan, partirà quindi ancora dalla panchina. Chi invece potrebbe avere una possibilità è Clinton N'Jie, che contro il Digione in campionato ha segnato una doppietta, bagnando con una grande prestazione il proprio esordio.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Le quote dei bookmakers vedono nettamente favorito il Marsiglia di Garcia, nonostante si giochi in casa del Domzale: basti pensare al fatto che una vittoria esterna dei francesi è data a 1,43 dalla Snai, mentre un successo interno del Domzale è quotato addirittura a 6,50 volte la cifra giocata. Un pareggio viene invece pagato, sempre dalla Snai, a 4,25 volte la cifra eventualmente scommessa.

