Juventus A Juventus B/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus A-Juventus B (Foto LaPresse)

DIRETTA JUVENTUS A-JUVENTUS B: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Juventus A Juventus B torna ad animare l’estate bianconera: la consueta amichevole di Villar Perosa si gioca alle ore 17 di giovedì 17 agosto, soltanto 49 ore prima dell’esordio in Serie A dei campioni d’Italia. E’ una sfida in famiglia, che ci riporta ai tempi dell’Avvocato Gianni Agnelli che aveva pensato a questo evento: ufficialmente la prima squadra affronta la Primavera, ma nella squadra “giovanile” ci sarà spazio anche per quei calciatori che, magari rientrati dai prestiti, sono in cerca di sistemazione (o, chissà, di conferma) e dunque avranno tempo e modo di mettersi in mostra. L’amichevole di Villar Perosa è soprattutto una festa per la Juventus: in passato è già accaduto che il fischio finale arrivasse minuti prima del 90’ a causa della pacifica invasione di campo.

JUVENTUS A JUVENTUS B, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO SU SKY GO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA AMICHEVOLE

Sarà Juventus Tv a occuparsi della diretta tv dell’amichevole in famiglia: il canale tematico (numero 212 del bouquet Sky) seguirà la sfida di Villar Perosa affidandosi anche ad approfondimenti da studio. Tutti i possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come tablet e smartphone - senza costi aggiuntivi - l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI E I MODULI

La Juventus di Massimiliano Allegri studia in vista del Cagliari, ma nella formazione del tecnico toscano ci saranno anche quegli elementi che finora hanno avuto poco spazio. Per esempio tra i pali potrebbe essere il momento di Pinsoglio, che se la gioca con Szczesny; sulla corsia sinistra potremmo avere il saluto definitivo di Asamoah, che è vicino al Galatasaray e dunque potrebbe sfruttare la passerella di Villar Perosa per dare l’addio dopo cinque stagioni in bianconero. Spazio anche a Bernardeschi dal primo minuto, con Mandzukic e Douglas Costa in ballottaggio; Dybala e Higuain dovrebbero esserci, tra Benatia e Rugani sarà soltanto uno a giocare come centrale di difesa al fianco di Chiellini mentre in mediana Marchisio e Bentancur sono favoriti su Pjanic e Khedira.

La Juventus Primavera è allenata da Alessandro Dal Canto, che ha preso il posto di Fabio Grosso; il modulo dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1 e in questa squadra, come detto in precedenza, potremmo vedere giocatori come Pol Garcia Tena e Mame Thiam, attualmente aggregati al gruppo di Allegri ma possibili partenti. Così come Luca Marrone, altro elemento in uscita; al centro dell’attacco potremmo vedere anche Moise Kean, ma in realtà c’è grande attesa per Simone Mancini e Sandro Kulenovic, così come per la seconda punta Fabio Morselli. Del gruppo dello scorso anno sono rimasti in pochi: in questa stagione avranno grande spazio Rogério (terzino sinistro) e Gabriele Galtarossa, esterno destro offensivo.

IL CONTESTO PREPARTITA

L’amichevole di Villar Perosa sarà una sgambata in famiglia, nulla più; entrambi gli allenatori però sanno bene che anche queste partitelle vanno prese sul serio, in particolare lo sa Massimiliano Allegri che tra due giorni esordirà in campionato e, dunque, dovrà innanzitutto badare a preservare i suoi giocatori dagli infortuni. Anche Alessandro Dal Canto però è interessato alla sfida: tornato nella squadra che lo aveva cresciuto come calciatore, si trova davanti una bella sfida e cioè proseguire le ottime cose fatte da Grosso. L’esordio per la sua Primavera avverrà il 9 settembre contro il Bologna; l’obiettivo sarà quello di tornare a vincere un campionato che manca da tempo. Il contesto insomma è quello di una festa con tanti tifosi che accorreranno per firmare autografi e strappare foto ai loro beniamini; in campo Allegri e Dal Canto studieranno le loro mosse, anche perchè quando si va in campo sono davvero pochi quelli che non si preoccupano di una sconfitta, pur in uno scenario simile.

