Mangala, centrale Manchester City - LaPresse

L’Inter prosegue il rafforzamento della rosa in questo calciomercato estivo. Il club nerazzurro starebbe pensando di innestare in particolare la difesa, il reparto che durante la scorsa stagione ha dato più problemi. Skriniar è un ottimo innesto, ma il tecnico Luciano Spalletti ne vorrebbe un altro, magari di maggiore esperienze. Nelle ultime ore le mira del club di corso Vittorio Emanuele si sarebbero concentrate su Mangala, 26enne calciatore di proprietà del Manchester City, che l’anno scorso ha giocato a Valencia in prestito. L’operazione potrebbe chiudersi con la formula del prestito semplice, con ingaggio pagato a metà dagli stessi Citizens. Per ora, però, l’Inter non sta ancora affondando il colpo visto che pare che Mangala sia un po’ troppo lento per le richieste di Spalletti, e di conseguenza i nerazzurri si starebbero guardando attorno in cerca di valide alternative.

MANGALA ALL'INTER CALCIOMERCATO LIVE: SI LAVORA SUL PRESTITO, OPERAZIONE IN DIVENIRE

LE ALTERNATIVE A MANGALA

L’Inter guarda in casa Manchester City anche per Nicolas Otamendi, 29enne nazionale argentino pagato una quarantina di milioni di euro, e difficilmente cedibile, soprattutto in saldo. Piace molto anche Kimpembe, giovane talento di casa Paris Saint Germain in uscita, così come Foyth dell’Estudiantes è un altro di quei giocatori che il direttore sportivo Walter Sabatini sta tenendo sott’occhio. Nelle ultime ore si è parlato spesso anche dell'idea Fazio, centrale di difesa della Roma, che Spalletti conosce ovviamente molto bene. Nel contempo l’Inter sta lavorando sulla cessione di Murillo, centrale di difesa che è dato vicinissimo al Valencia. Pare che l’accordo fra le due società vi sia già, ma affinché arrivi la fumata bianca l’Inter attende appunto di assicurarsi un nuovo innesto, evitando così di lasciare la retroguardia troppo sguarnita.

© Riproduzione Riservata.