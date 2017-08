Milan Shkendija/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan-Shkendija, Europa League (Foto LaPresse)

Milan-Shkendija, diretta dall'arbitro austriaco Harald Lechner stasera, giovedì 17 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida sulla carta decisamente agevole per i rossoneri, nell'ultimo step che li divide dalla qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Dopo una campagna acquisti faraonica, i rossoneri si sono ripresentati dopo tre stagioni di assenza sul palcoscenico europeo con una formazione abbastanza rimaneggiata, ma che è stata comunque in grado di battere sia all'andata, sia al ritorno i romeni dell'Universitatea Craiova. Nell'ultima sfida amichevole disputata a Catania il Milan ha subito però una sconfitta contro gli spagnoli del Betis Siviglia, in una partita che ha evidenziato come la forma migliore sia ancora lontana per diversi nuovi acquisti a disposizione di Vincenzo Montella.

Il sorteggio di Europa League è stato comunque benevolo per il Milan: di fronte un'outsider assoluta, i macedoni dello Shkendija, che hanno iniziato la loro avventura europea partendo addirittura dal primo turno preliminare, avendo quindi già alle spalle in questa estate tre sfide in campo continentale. Lo Shkendija ha prima eliminato i moldavi del Dacia Chisinau, battuti nettamente sia all'andata sia al ritorno, quindi ha avuto la meglio sui più esperti finlandese dell'HJK Helsinki. Infine, nel terzo turno preliminare, dopo la sconfitta per due a uno dell'andata lo Shkendija ha ribaltato il risultato contro i lituani del Trakai, sconfitti per tre a zero allo Stadion Mladost di Strumica, dove si disputerà anche la sfida di ritorno di questo doppio confronto dei play off con il Milan.

MILAN-SHKENDIJA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO SU SKY GO E DIRETTA TV CANALE 5, COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Milan-Shkendija, andata dello spareggio di Europa League 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre per tutti su Canale 5, in HD sul canale numero 505, mentre sul sito www.mediaset.it/live-streaming, sempre in chiaro visibile a tutti, si potrà seguire l'incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Milan scenderà in campo con Gigio Donnarumma a difesa della porta, mentre al centro della difesa dovrebbe esserci l'esordio ufficiale di Leo Bonucci al fianco dell'argentino Musacchio. L'ex atalantino Conti coprirà la fascia destra nella linea a quattro difensiva, con lo svizzero Ricardo Rodriguez impiegato sulla corsia laterale opposta. A centrocampo, out l'argentino ex Lazio Lucas Biglia per infortunio, ci sarà spazio per Locatelli al fianco di Bonaventura e dell'ivoriano Kessie, mentre in attacco il portoghese Andre Silva sarà affiancato dal francese Niang e dallo spagnolo Suso.

Risponderà lo Shkendija con una formazione per dieci undicesimi macedone, composta da Zahov in porta e una linea a quattro difensiva schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Todorovski, Bejtulai, Bojku e il croato Celikovic. A centrocampo Alimi e Totre saranno i vertici centrali arretrati, a sostegno di Abdurahimi, Hasani (autore di una doppietta nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League) e di Radeski, mentre in attacco Ibraimi sarà confermato nel ruolo di unica punta.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Troppa la differenza di blasone internazionale tra le due formazioni, i bookmaker non hanno dubbi con i rossoneri favoritissimi per la vittoria in questo match d'andata, quotata 1.22 da William Hill, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 6.50 da Paddy Power e Betclic moltiplica invece per 18.00 l'investimento degli scommettitori su quella che sarebbe una clamorosa vittoria macedone a San Siro.

Vincenzo Montella riproporrà il suo 4-3-3 con la novità di Andre Silva in attacco e Bonucci in difesa rispetto al primo preliminare contro il Craiova, e il mosaico dei nuovi acquisti del Milan va così lentamente componendosi, anche se manca ancora Lucas Biglia alle prese con un infortunio muscolare e il turno Calhanoglu dovrebbe partire ancora dalla panchina.

COME GIOCANO MILAN E SHKENDIJA

Lo Shkendija gioca con un 4-2-3-1 schierato dal tecnico macedone Osmani, che ha saputo stupire nella primissima fase di questa Europa League, portando la squadra a giocarsi per la prima volta una sfida di tale prestigio. Secondo in campionato pur a tredici punti di distanza dalla capolista Vardar, lo Shkendija ha dimostrato di essere una forza emergente del calcio macedone e proverà ora a vivere una notte magica sotto le luci di San Siro.





© Riproduzione Riservata.