PAGELLE/ Milan-Shkendija: i voti della partita (Europa League, andata playoff - primo tempo)

Pagelle Milan Shkendija, Europa League (Foto LaPresse)

È appena terminato il primo tempo di Milan-Shkendija, partita valida per i playoff di Europa League 2017-18: ecco le nostre pagelle relative ai primi quarantacinque minuti di gioco in cui abbiamo assistito a un autentico monologo dei rossoneri, assoluti padroni del campo e meritatamente avanti per 3 a 0. Gli uomini di Montella partono relativamente piano per poi premere sull'acceleratoer, Kessié (6,5) viene chiuso in calcio d'angolo e poco dopo scuote l'esterno della rete; a sbloccare la contesa ci pensa dunque André Silva (7,5) che piazza il pallone nell'angolino non lasciando scampo a Zahov (6). Gli ospiti danno qualche segnale di vita con le incursioni sulla fascia destra di Todorovski (6,5) che crossa per Abdurahimi (6) incapace di inquadrare la porta di Donnarumma (s.v.), il raddoppio del Milan è comunque nell'area e porta la firma di Montolivo (6,5) che trova il tap-in vincente grazie a una respinta non impeccabile di Zahov sul tiro da calcio piazzato di Calhanoglu (7). André Silva trova anche il tempo di calare il tris e di regalarsi la doppietta personale, superiorità a tratti imbarazzante dei rossoneri che prima dell'intervallo sfiorano il poker con Suso (6,5), Zahov si fa perdonare abbassando la saracinesca.

VOTO MILAN 7,5 - I rossoneri stanno facendo quello che vogliono in mezzo al campo, nel vero senso della parola: lo Shkendija si sta rivelando poco più di uno sparring partner.

MIGLIORE MILAN: ANDRE' SILVA 7,5 - Due gol in meno di mezz'ora per il portoghese, grazie a lui i tifosi del Milan hanno già dimenticato Bacca.

PEGGIORE MILAN: BORINI 6- - Concede qualche libertà di troppo a Todorovski sulla fascia destra.

VOTO SHKENDIJA 4,5 - Si sapeva che la formazione macedone, nettamente più debole rispetto a quella meneghina, avrebbe patito le pene dell'inferno contro una squadra tecnicamente molto più forte.

MIGLIORE SHKENDIJA: TODOROVSKI 6,5 - Grazie a qualche incursione sulla fascia destra riesce a creare gli unici pericoli nell'area di rigore rossonera.

PEGGIORE SHKENDIJA: HASANI 4,5 - Doveva essere il giocatore più pericoloso della squadra macedone, finora non ha combinato nulla. (Stefano Belli)

