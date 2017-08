Panathinaikos Athletic Bilbao/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato

Diretta Panathinaikos-Athletic Bilbao - LaPresse

Panathinaikos Athletic Bilbao, diretta dall’arbitro portoghese Manuel de Sousa, si giocherà stasera alle ore 20.30 e sarà la partita d’andata dei playoff di Europa League. Solo una delle due squadre potrà affrontare la nuova avventura continentale, l'altra dovrà mettere anticipatamente da parte le proprie ambizioni e pensare solo al proprio campionato. Entrambe le formazioni hanno già alle spalle il terzo turno preliminare di Europa League. Il Panathinaikos ha fatto valere la sua maggiore esperienza internazionale battendo sia all'andata sia al ritorno gli azeri del Gabala. L'Athletic Bilbao ha sofferto un po' all'andata su un campo sempre caldissimo come quello della Dinamo Bucarest, ma ha rialzato la testa in casa con un perentorio tre a zero, che ha chiuso tutti i discorsi di qualificazione per la gioia del popolo del San Mames. Il Panathinaikos è reduce da un ottimo precampionato, con una serie di vittorie interrotte però dall'ultimo test effettuato il 10 agosto contro lo Smirne. L'Athletic Bilbao, dal canto suo, è reduce da un ko nel test di lusso contro il Liverpool, uno a tre con gol del momentaneo pareggio basco di Inaki Williams. Sicuramente le due squadre partiranno con obiettivi diversi nei rispettivi campionati, che non possono però essere considerati di pari livello come competitività. Al Panathinaikos spetterà il compito di provare a interrompere lo strapotere dell'Olympiacos, che dura ormai da diverse stagioni. L'Athletic Bilbao mirerà come sempre a confermarsi in zona Europa, anche se i baschi in tempi recenti hanno ottenuto importanti exploit, qualificandosi anche in Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Bisogna segnalare a tutti gli appassionati di calcio che Panathinaikos-Athletic Bilbao non sarà visibile in diretta tv in Italia, di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per la partita di Europa League. Come punti di riferimento segnaliamo di conseguenza il sito ufficiale della Uefa e i canali ufficiali delle due squadre sul web e sui social network.

LE PROBABILI FORMAZIONI

All'Apostolos Nikolaidis Stadium di Atene scenderanno in campo queste probabili formazioni. Il Panathinaikos giocherà con il tedesco Vlachodimos tra i pali, mentre il maliano Coulibaly a destra e lo svedese Hult a sinistra saranno i due esterni laterali di difesa, con Kolovetsios e il brasiliano Moledo impiegati come centrali. A centrocampo spazio al capitano Zeca e a Kourbelis, mentre il finlandese Lod, Chatzigiovannis e l'israeliano Altman supporteranno offensivamente l'unica punta di ruolo dei biancoverdi, l'altro svedese Molins. Risponderà l'Athletic Bilbao con Herrerin a difesa della porta, mentre il francese Laporte ed Exteita saranno i due difensori centrali nella difesa a quattro con De Marco impiegato come terzino destro e Balenziaga impegnato come terzino sinistro. Vesga e Benat saranno i playmaker arretrati di centrocampo, con Muniain, Raul Garcia e Susaeta trequartisti di supporto al centravanti Aduriz.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Partita potenzialmente equilibrata: gli stadi greci sono sempre particolarmente caldi, ma i bookmaker vedono comunque i baschi più pronti per dare l'assalto alla fase a gironi di Europa League. Vittoria dell'Athletic Bilbao già sul campo del Panathinaikos quotata 2.15 da William Hill (segno 2), mentre Bet365 offre a 3.60 la quota relativa al pareggio (segno X) e Betclic fissa a 3.40 il successo interno degli ellenici (segno 1).

