Pescara Avezzano/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (amichevole)

Pescara Avezzano è un’amichevole che la formazione di Zdenek Zeman affronta in vista dell’esordio ufficiale in Serie B, che avrà luogo settimana prossima: appuntamento alle ore 18.00 di questo pomeriggio, giovedì 17 agosto 2017, presso lo stadio dei Marsi di Avezzano, dove il Pescara giocherà contro la formazione di casa. Finiti gli impegni estivi di Coppa Italia, in attesa del debutto nel campionato cadetto che vedrà il Pescara alal ricerca della promozione, per mantenere il ritmo partita ecco quest'amichevole, piccolo derby abruzzese anche se senza particolare rivalità fra Avezzano e Pescara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA AMICHEVOLE

Pescara Avezzano non sarà disponibile in diretta tv, e non sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire questa partita; informazioni utili arriveranno comunque dagli account ufficiali che la società abruzzese mette a disposizione sui social network, per seguire l'andamento di questa partita del Pescara in tempo reale.

SPETTACOLO ZEMAN

Le prime due partite ufficiali disputate dal Pescara di Zdenek Zeman in questa nuova stagione sembrano confermare nel bene e nel male (ma per ora soprattutto nel bene) tutte le caratteristiche del calcio del tecnico boemo. In Coppa Italia sono infatti arrivate due vittorie in altrettante partite ricchissime di gol: il Pescara ha infatti eliminato prima la Triestina, battuta per 5-3 dopo tempi supplementari, poi il Brescia con un bel successo in trasferta per 1-3 allo stadio Rigamonti. In totale fanno la bellezza di otto gol segnati ma anche quattro subiti, di cui tre da una squadra di categoria inferiore come la Triestina. Tuttavia, non c'è dubbio sul fatto che sia un gran divertimento il calcio di Zeman, fino a quando si riesce a segnare un gol in più rispetto all'avversario. In particolare evidenza il giovane talento Ferdinando Del Sole, autore di 3 gol in queste due partite: napoletano come un certo Lorenzo Insigne, che decollò proprio a Pescara sotto la guida di un certo Zeman.

