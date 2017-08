Probabili Formazioni Serie A/ Douglas Costa c’è, Spalletti punta subito su Dalbert (1a giornata stagione 2017

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A (1A GIORNATA STAGIONE 2017-2018)

Inizia il conto alla rovescia per il campionato di Serie A 2017-2018. A partire dalle ore 18:00 di sabato sera, farà il suo esordio il massimo torneo calcistico italiano, con l’anticipo dell’Allianz Stadium Juventus-Cagliari. I campioni d’Italia in carica saranno quindi i primi a scendere in campo nella nuova stagione, e avranno l’obbligo di far dimenticare fin da subito la brutta sconfitta subita nella Supercoppa Italiana per mano della Lazio. Ma andiamo a vedere, match per match, le principali indiscrezioni circa quello che dovrebbe essere l’11 titolare delle varie formazioni, notizie ovviamente da prendere con le pinze essendo solo a giovedì.

DOUGLAS COSTA, DE SCIGLIO, KOLAROV…

Partiamo proprio con l’anticipo della Juventus, dove Allegri dovrebbe mandare in campo fin da subito Douglas Costa sull’out di destra, preferito quindi a Cuadrado. A centrocampo, Khedira e Pjanic, con Marchisio in panca, mentre nel ruolo di terzino destro si dovrebbe rivedere De Sciglio. In casa Cagliari, subito in campo le novità Andreolli e Cigarini; da segnalare anche la presenza dal primo minuto del grande ex, Padoin, idolo dei tifosi. In Verona-Napoli, Sarri punterà sui suoi soliti 11, con Ounas e Mario Rui che dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. Fra le fila scaligere, interessante tridente Cerci, Pazzini, Verde. Passiamo quindi ad Atalanta-Roma, uno dei big match di questo turno, con Di Francesco che getta subito nella mischia i nuovi acquisti Karsdrop (completamente recuperato), Kolarov e Defrel. Novità anche fra le fila orobiche, con Ilicic esterno d’attacco e Castagne sull’out di centrocampo.

ANDRE’ SILVA, BONUCCI, DALBERT…

In Bologna-Torino ci sarà N’Koulou dal primo minuto, nuovo difensore dei granata, mentre per Crotone-Milan, Montella dovrebbe affidarsi ad André Silva, anche se molto dipenderà dalla partita di questa sera, il preliminare di Europa League. Ipotizzabile un 3-5-2 per i rossoneri, con Rodriguez e Conti esterni d’attacco, e capitan Bonucci in campo dal primo minuto. Dovrebbe rivedersi Romagnoli, mentre fra i volti nuovi, attenzione anche a Musacchio, e Calhanoglu. Grandi novità anche fra le fila dell’Inter, che giocherà domenica sera, alle 20:45, contro la Fiorentina. Spalletti getta nuovamente nella mischia Dalbert dopo l’amichevole col Betis. In campo anche Borja Valero, punto fisso dei nerazzurri nel pre-campionato, nonché Vecino e Skriniar. Dovrebbe vedersi dal primo minuto Icardi, che pare abbia superato completamente il problema muscolare che lo ha afflitto negli ultimi due mesi.

KEITA, BERARDI, LAPADULA…

Nella Lazio che affronterà la Spal, non dovrebbe esservi in campo Keita, sempre più vicino alla Juventus, mentre ci sarà Lucas Leiva, il sostituto di Biglia. In casa ferrarese, invece, Paloschi-Floccari interessante coppia d’attacco titolare. In casa Samp bisognerà capire se sarà in campo Schick, altro giocatore in orbita mercato, mentre in Sassuolo-Genoa, spazio a Berardi fra gli emiliani, e a Lapadula fra le fila del Grifone. Infine, nulla di particolarmente rilevante da segnalare per Udinese-Chievo.

