Probabili formazioni/ Milan Shkendija: quote, le ultime novità live (playoff Europa League)

Probabili formazioni Milan Shkendija (Foto LaPresse)

Milan Shkendija rappresenta per i rossoneri il penultimo ostacolo verso la fase a gironi di Europa League: il sorteggio di Nyon ha messo di fronte la miglior avversaria possibile (secondo il ranking UEFA) ma il Milan non deve certo pensare a una formalità nella doppia sfida, a partire dalla gara di San Siro dovrà cercare di chiudere i conti con la massima concentrazione possibile per evitare brutte sorprese. E’ comunque vicino il ritorno nella fase finale di un grande torneo europeo: l’ultima volta era stata a fine inverno 2014, con l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid. Aspettando il calcio d’inizio, andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Milan-Shkendija.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Naturalmente il Milan è nettamente favorito, e ce lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria casalinga dei rossoneri vale infatti 1,14 contro il 20,00 per l’eventuale colpo esterno dello Shkendija (segno 2). Per il pareggio, contraddistinto dal segno X, la quota è di 7,25 volte la somma che deciderete di mettere su piatto.

FORMAZIONI MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Milan in campo con il 4-3-3: Vincenzo Montella non si è sbottonato troppo in sede di conferenza stampa, ma la presenza di Suso al suo fianco è una chiara indicazione della volontà di inserire lo spagnolo dal primo minuto. Ad agire dall’altra parte, nel tridente offensivo, è già ballottaggio tra Borini (favorito) e Calhanoglu, mentre l’unica uscita esplicita del tecnico ha riguardato André Silva la cui presenza è quasi certa, a meno che Cutrone non gli rubi ancora la maglia. A centrocampo mancherà Lucas Biglia: ci sarà uno tra Montolivo e Locatelli che sono i sostituti naturali, sulle mezzali non dovrebbe cambiare lo status quo con Franck Kessié e Bonaventura favoriti, anche se il già citato Calhanoglu potrebbe avere una maglia per iniziare a mettere minuti nelle gambe. Capitolo difesa: Paletta è fuori rosa in attesa della cessione e Romagnoli è indisponibile, dunque spazio a Musacchio al fianco di Bonucci con Andrea Conti e Ricardo Rodriguez che non dovrebbero avere problemi per le corsie laterali. In porta naturalmente Gigio Donnarumma, che ha vissuto un’estate travagliata ma ora è sempre più parte del progetto Milan.

FORMAZIONI SHKENDIJA: LE SCELTE DI OSMANI

Il 4-2-3-1 con cui Qatip Osmani sistemerà il suo Shkendija dovrebbe ricalcare in toto la formazione che ha nettamente battuto il Trakai due settimane fa. In porta Zahov; spazio a Bojku e Bejtulai al centro della difesa mentre Todorovski e Celikovic saranno i due terzini che dovranno garantire fase di spinta e appoggio alla cerniera di centrocampo, composta molto probabilmente da Alimi e Totre (con Fazlagikj che però rimane in ballottaggio per una maglia). La parte migliore dello Shkendija arriva dalla cintola in su: capitan Hasani è un trequartista che vede molto bene la porta e lo ha dimostrato nel 3-0 al Trakai (doppietta), Besart Ibraimi ha già segnato 5 gol nei turni preliminari di Europa League e insieme a questi due giocatori agiranno due esterni piuttosto rapidi e imprevedibili come Radeski e Stenio Junior che rientra dalla squalifica. Poche le soluzioni dalla panchina, ma attenzione a Besart Abdurahimi che ha giocato l’ultima partita europea e può sistemarsi a destra come a sinistra nel reparto offensivo della formazione macedone, rappresentando dunque il primo ideale cambio a disposizione di Osmani.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 A. Conti, 22 Musacchio, 19 Bonucci, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessié, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 André Silva, 11 Borini

A disposizione: 30 Storari, 17 C. Zapata, 2 Calabria, 73 Locatelli, 10 Calhanoglu, 94 Niang, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Romagnoli, Lucas Biglia

SHKENDIJA (4-2-3-1): 1 Zahov; 77 Todorovski, 19 Bojku, 4 Bejtulai, 13 Celikovic; 5 Alimi, 8 Totre; 14 Radeski, 10 Hasani, 18 Stenio Junior; 7 B. Ibraimi

A disposizione: 30 Avdyli, 16 Murati, 21 Teqja, 28 Chiljafi, 17 Zejnulai, 90 Abdurahimi, 25 Shefiti

Allenatore: Qatip Osmani

Squalificati: -

Indisponibili: Vujcic

