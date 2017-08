Pronostici Europa League/ Le scommesse e le quote per le partite di andata

Pronostici Europa League, oggi il Milan (LaPresse)

Torna in campo questa sera l’Europa League con ben 21 partite in programma oggi giovedì 17 agosto 2017 validi come andata dei play off del secondo torneo continentale per club: andiamo quindi a scoprire cosa ci dicono i pronostici fissati alla vigilia. Chiaramente dato il gran numero di incontri non è possibile vedere nel dettaglio tutti i fattori che influiscono nello stilare il pronostico del vincitore- vediamo quindi quali potrebbero essere i match più interessanti. Ricordiamo infatti che il primo fischio d’inizio sarà udito alle ore 19.00 su ben 4 campi, mentre un’altra grande fetta di incontri è attesa per dopo le ore 20.45: a quell’ora scenderà in campo anche il Milan di Montella, atteso al banco di prova tra le mura di casa contro i macedoni dello Shkendija. A chiudere il calendario sarà invece la partita in programma dalle ore 21.30 tra Maritimo e Dinamo Kiev: andiamo quindi a vedere quali sono i vincitori attesi da pronostico di alcune partite in programma oggi per i play off di Europa League 2017-2018.

GLI ESITI INCERTI

Tra le partite attese per le ore 19.00 attira il nostro interesse la sfida tra formazioni ben poco conosciute ovvero Apollon Limassol e Midtjyallans, il cui esito questa sera appare più incerto che mai: i ciprioti potrebbe infatti essere favoriti dal fattore campo, ma i danesi hanno dimostrato di sapersi mettere a confronto da pari anche contro squadre più quotate in questa stagione di Europa League. L’altra sfida in pericoloso equilibrio è quella tra Altach e Maccabi tel Aviv: la formazione austriaca infatti forte del fattore casa è anche molto ottimista per la sfida di oggi contro una squadre magari più quotate: dopo tutto le squadre austriache stanno facendo molto bene sul continente quest’anno e la stessa formazione di Innsbruck ha già passato con successo i turni preliminari e promette molto anche ai play off.

LE FAVORITE AL SUCCESSO

L’esito invece che appare scontato fin sulla carta è quello del match tra Ajax e Rosenborg, con i lancieri che decaduti dalla Champions League non dovrebbero fare fatica ad imporsi sui norvegesi. Come gli olandesi anche i rossoneri di Montella, in campo oggi contro i macedoni dello Shkendija, che almeno sulla carta paiono nettamente inferiori ai giocatori dei diavolo, per storia, qualità della rosa e stato di forma. Un’altra big chiamata al successo netto questa sera è il Marsiglia in campo contro il Domzale e favorita da pronostico per il match di esordio di Europa League: stesso pronostico per l’Everton, che invece affronterà i croati dell’Hajduk Split, benché in casa delle toffes siano parecchi gli assenti (ma non mancherà Rooney).

© Riproduzione Riservata.