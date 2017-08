Risultati Europa League/ Diretta gol livescore delle partite di andata: Milan Shkendija

Risultati Europa League, in campo il Milan di Montella (LaPresse)

Risultati Europa League: torna protagonista oggi giovedì 17 agosto la seconda competizione europea con la prima tornata di partite per i play off della seconda competizione continentale, ultimo step preliminare prima dei tanti attesi gironi, dove le big sono pronte a scendere in campo. Secondo il calendario ufficiale sono ben 22 le partite in programma, delle quali però solo una si è giocata nella giornata di ieri, quale anticipo di questa fase di Europa League: ieri infatti allo Stadion Galgenwaard di Utrecht ha avuto luogo la sfida tra Utrecht e Zenit San Pietroburgo. Come abbiamo visto quindi saranno ben 21 i match in programma per oggi: farne elenco di tutte risulterebbe quindi alquanto complicato ma possiamo individuare alcune fasce orarie in cui sono state raccolte. Alle ore 19.00 saranno infatti ben 4 i match ad avere inizio tra cui ritraiamo anche la sfida Karsnodar e CStella Rossa: alle ore 19.45 al via una sola partita con Fh-Braga. Due i match attesi per le ore 20.00 quando vedremo in campo anche Paok e Fenerbahce mentre alle 20.15 avrà inizio Plzen-Aek Larnaca. 3 le sfide attese per le 20.30 con in campo anche l’Athetic Bilbao, mentre alle ore 20.145 è atteso il fischio d’inizio su ben 7 campi tra cui anche quello di San Siro per Milan Shkendija. A chiusura del programma ricordiamo che alle ore 21.00 avrà inizio Partizan-Videoton, mentre 5 minuti dopo scenderanno in campo Everton e Hajduk Split, con la partita tra Maritimo-Dinamo Kiev attesa per le ore 21.30.

TORNA IN CAMPO IL MILAN DI MONTELLA

Scenderà quindi ancora una volta in campo il Milan di Vincenzo Montella e lo farò stasera nella caldissima cornice dei San Siro: dopo i 65.000 tifosi accorsi nel match di esordio contro il Craiova i rossoneri si aspettano una nuova bolgia di tifosi che chiaramente non potrà essere delusa. Tanti i fattori oggi in gioco: dall’esordio ufficiale in capo di Bonucci, già visto a Catania in amichevole con la fascia di capitano, alla consapevolezza che il tecnico dovrà fare attenzione a dosare le forze visto che in due settimane il club del Diavolo scenderà in campo 4 volte. Oltre al Milan però sono tante le big attese oggi in campo dall’Everton, all’Atheltic Bilbao fino all’Ajax, che però temono un ribaltone del pronostico: i turni precedenti di Europa League hanno infatti ben mostrato che i risultati in campo sono molto più aperti delle aspettative della viglia e in calendario vi sono molte formazioni ben poco favorite sulla carta ma che finora si stanno dimostrando ben abili nel crearsi il proprio posto al sole. In attesa di vedere come andrà a finire questo turno di andata dei play off ricordiamo che le partite di ritorno verranno giocate il prossimo 24 agosto, mentre il sorteggio che vedrà protagoniste le vincitrici e i club ammessi direttamente ai gironi è stato programmato per il prossimo 25 agosto 2017 nel Principato di Monaco.

LE PARTITE DI OGGI: I RISULTATI

Ore 19.00 Apollon-Midtjylland

Ore 19.00 Bate-Oleksandriya

Ore 19.00 Dinamo Zagabria- Skenderbeu

Ore 19.00 Krasnodar-Stella Rossa

Ore 19.45 Hafnarfjordur-Braga

Ore 20.00 Paok-Ostersunds

Ore 20.00 Vardar-Fnerbahce

Ore 20.15 Plzen-Aek Larnaca

Ore 20.30 Altach-Maccabi Tel Aviv

Ore 20.30 Ludogortes-Suduva

Ore 20.30 Panathinaikos-Athletic Bilbao

Ore 20.45 Ajax-Rosenborg

Ore 20.45 Club Brugge-Aek

Ore 20.45 Domzale-Marsiglia

Ore 20.45 Viitoril- Salisburgo

Ore 20.45 Legia-Tiraspol

Ore 20.45 Milan-Shkendija

Ore 20.45 Osijek-Ausrria Vienna

Ore 21.00 PArtizan-Videoton

Ore 21.05 Everton-Hajdukk Split

Ore 21.30 Maritimo-Dinamo Kiev

© Riproduzione Riservata.