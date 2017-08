Vardar Fenerbahçe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vardar-Fenerbahçe, Europa League (Foto LaPresse)

Vardar-Fenerbahçe verrà diretta dall'arbitro italiano Luca Banti; alle ore 20 di giovedì 17 agosto va in scena la partita valida per l'andata dei playoff di Europa League 2017-2018. Il Vardar ha iniziato presto la propria stagione europea, visto che è entrato in scena nel secondo turno preliminare di Champions League, dove ha incredibilmente avuto la meglio sugli svedesi del Malmoe, decisamente più quotati in ottica qualificazione. Ed invece i macedoni, dopo aver pareggiato 1 a 1 in trasferta, hanno vinto 3 a 1 in casa garantendosi il passaggio al terzo turno, dove però il loro sogno di arrivare a giocarsi l'accesso ai gironi preliminari di Champions Leauge si è infranto contro i danesi del Copenhagen: dopo aver vinto in casa per 1 a 0 e aver fatto sognare i propri tifosi, i macedoni si sono infatti dovuti inchinare ai danesi, che in casa propria hanno dilagato per 4 a 1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vardar-Fenerbahçe, che non verrà trasmessa nel nostro Paese nemmeno in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla sfida potrete consultare il sito ufficiale www.uefa.com, accedendo all'apposita sezione che riguarda l'Europa League e al dettaglio delle sfide dei playoff.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Vardar non dovrebbe snaturarsi tatticamente e quindi scenderà in campo con un 4-2-3-1. Grande curiosità c'è per l'impiego o meno di Jonathan Balotelli, attaccante brasiliano, omonimo di SuperMario, che aveva deciso il match di andata contro il Cophenagen. Il suo impiego appare probabile, mentre Nikolov, trascinatore a livello mentale della squadra, dovrebbe stringere i denti e giocare, nonostante qualche problema fisico.

La compagine turca dovrebbe invece giocare con un 4-3-3, con il probabile innesto dell'esperto Van Persie dall'inizio, che formerà il tridente d'attacco con Valbuena e Kose. In mediana dovrebbe vedersi Isla, ex Juventus ed altro nuovo acquisto in questo mercato estivo, che ha visto il Fenerbahçe molto attivo per cercare di rendere quella che è appena iniziata la stagione del ritorno ai vertici del calcio turco: per riuscirci risulta un passo fondamentale passare il turno contro i macedoni.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Guardando ai pronostici, va detto che il Fenerbahce parte favorito, visto che la Snai quota una sua vittoria esterna a 1,73. Un successo interno del Vardar è invece pagato 4,75 volte la cifra giocata, mentre un pareggio viene pagato, sempre dalla Snai, 3,40 volte l'eventuale scommessa che si dovesse effettuare.

L'ESTATE DI VARDAR E FENERBAHCE

Tuttavia l'avventura europea del Vardar, unica squadra macedone a non essere mai retrocessa e che a breve esordirà in campionato, rimane fino a questo momento estremamente positiva. Il Fenerbahce, che ha appena vinto una amichevole contro il Cagliari, rischia di perdere Emre Mor, ormai vicinissimo all'Inter, ma punta comunque ad arrivare alla fase a gironi di Europa League. I turchi, per quanto riguarda la competizione europea, sono entrati in scena nel secondo turno preliminare, dove se la sono vista contro gli austriaci dello Sturm Graz. Passare il turno non è stato eccessivamente complicato, vista la vittoria per 2 a 1 in terra austriaca e il pareggio casalingo per 1 a 1. Il match contro la compagine macedone appare sulla carta altrettanto agevole, ma quanto fatto vedere dal Vardar in questa prima parte di stagione spinge ovviamente alla cautela.

