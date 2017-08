Video/ Basaksehir Siviglia (1-2): highlights e gol della partita (Champions League 2017)

Video Basaksehir Siviglia (LaPresse)

VIDEO BASAKSEHIR SIVIGLIA (1-2): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Il Siviglia espugna il complicato Stadio Basakshir Fatih Terim, allaggato dalla copiosa pioggia caduta nella serata di Instanbul, grazie ad una rete nei minuti finali di Ben Yedder che ha chiuso la disputa sul punteggio di 1 a 2. La squadra allenata da Berrizzo ha così ipotecato il passaggio alla fase a gironi di Champions League grazie ad uno stupendo gol di Escudero che i padroni di casa avevano pareggiato con Elia nel corso del secondo tempo. I turchi provano a partire subito forte e al 2' lo sgusciante Elia che, dopo aver saltato nettamente il suo diretto rivale Mercado, è entrato in area di rigore dove ha cercato il gol con una potente conclusione che Rico è riuscito a respingere d'istinto col corpo. Gli ospiti dopo lo spavento iniziale iniziano a macinare gioco fino al 16' quando arriva anche il gol del vantaggio che nasce da un'apertura di Banega che ha pescato largo sulla sinistra Escudero che ha segnato con un potente diagonale rasoterra di prima intenzione che si è infilato imparabilmente all'altezza del secondo palo. Al 37' ancora Siviglia con Montoya che è riuscito a liberarsi alla grande in area di rigore dove ha messo in mezzo un ottimo pallone per Ben Yedder che però non è riuscito a deviare nella porta ormai sguarnita. La prima frazione di gioco si è così conclusa sul punteggio di 0 a 1 per la rete segnata in avvio di gara da Escudero.

LA RIPRESA - La ripresa si apre senza sostituzioni e con una possibilità per la squadra di casa che ha potuto al 51' con Emre Belozoglu calciare una punizione dal limite dell'area che l'ex Inter ha però ha messo di poco sopra la traversa. Al 59' anche l'altro capitano, Nico Pareja, ha calciato una punizione dal limite dell'area che ha messo sopra la traversa per una questione di centimetri. Al 64' arriva un pò a sorpresa il pareggio del Basaksehir che nasce da una verticalizzazione per Elia che brucia in velocità Nico Pareja e, dopo esser entrato in area di rigore, ha superato Rico con un tiro che si è infilato sotto le gambe dell'estremo difensore spagnolo che non è sembrato esente da colpe nell'occasione. Due minuti dopo al 66' i turchi sfiorano addirittura il vantaggio con Epureanu che messo fuori di poco con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Siviglia ricomincia a riprendere in mano il pallino del gioco ed inizia a macinare gioco nonostante le condizioni proibitive del terreno di gioco e riesce addirittura a trovare il gol del vantaggio all'84' grazie ad una stupenda azione corale che Mercado rifinisce mettendo al centro un cross rasoterra che Ben Yedder trasforma in gol con uno spettacolare gol che regala la vittoria agli ospiti e gela il caloroso pubblico di casa. Il Siviglia col gol nel finale di Ben Yedder ha ipotecato il passaggio alla fase a gironi dopo una partita difficile complicata anche dalle pessime condizioni del manto erboso rallentato dalla copiosa acqua caduta su Instanbul; difficilmente i turchi avranno la possibilità di espugnare il Ramon Sanchez Pizjuan la prossima settimana.

CLICCA QUI PER IL VIDEO BASAKSEHIR SIVIGLIA (1-2): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017, da sportmediaset))

