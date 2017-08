Video Celtic Astana (LaPresse)

VIDEO CELTIC ASTANA (5-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Goleada del Celtic che strapazza per 5 a 0 l'Astana trascinato dallo scatenato duo Sinclair-Griffiths che hanno messo in constante difficoltà la retroguardia kazaka. Il discorso qualificazione è naturalmente virtualmente chiuso e verrà definito la prossima settimana quando verrà disputata la gara di ritorno. Gli scozzesi partono subito forte sfiorando il vantaggio già all'8' con Griffiths che pescato al centro dell'area di rigore dove il centravanti ha impattato con un colpo di testa il preciso cross di Forrest mettendo fuori dallo specchio. Nonostante la pressione e il predominio del gioco, i padroni di casa non riescono a creare pericoli concreti fino al 32' quando Rogic si è inventato un'azione personale avviata dalla trequarti proseguita poi con uno stupendo dribbling di Lovinenko e conclusa con un pregevole pallonetto che ha costretto Postnikov a mettere nella propria rete nel goffo tentativo di allontanare la sfera dalla riga di porta. Il primo ed unico tiro indirizzato verso lo specchio scozzese è arrivato due minuti al 34' quando proprio Postnikov che messo fuori un colpo di testa all'altezza del primo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 42' arriva anche il raddoppio che nasce da un lancio fortuito deviato da un difensore kazako che ha lanciato in profondità Sinclair che ha poi superato Mokin con un potente tiro da distanza ravvicinata.

LA RIPRESA - La ripresa si apre col Celtic che prova a rallentare un pò il ritmo pur rimanendo in controllo della gara e così non succede praticamente nulla fino al 60' quando arriva la terze rete dei biancoverdi che segnano ancora una volta con Sinclair che, servito in verticale da Griffiths, riesce a segnare con un diagonale che passa sotto le gambe dell'estremo difensore kazako. Al 79' però è ancora Griffiths a salire in cattedra servendo un delizioso assist a Griffith che ha segnato con un potente tiro che non ha lasciato scampo a Mokin. Prima della fine del match arriva anche il gol del centravanti Griffiths che riesce a segnare concludendo con un preciso tiro da dentro l'area di rigore dopo aver dribblato il proprio diretto avversario. Il Celtic è di fatto la prima squadra praticamente certa di essersi qualificata alla fase a gironi e la prossima settimana dovrà adempiere al dovere di giocare la gara di ritorno in Kazakistan.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CELTIC ASTANA (5-0): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017, da sportmediaset)

© Riproduzione Riservata.