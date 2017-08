Video/ Napoli Nizza (2-0): gli highlights della partita (Champions League, andata playoff)

Video Napoli Nizza, Champions League (Foto LaPresse)

VIDEO NAPOLI NIZZA (2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Il Napoli vince 2-0 nell'andata del playoff di Champions League, al San Paolo contro il Nizza, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno ma lasciando anche aperta una porticina per le speranze di Favre e dei suoi. I francesi, che tornavano a giocarsi il posto nell'Europa che conta dopo 57 anni, dal punto di vista statistico non reggono il confronto: 19 a 4 gli attacchi in favore del Napoli, dei quali 8 (a 0) hanno portato a tiri nello specchio della porta di Cardinale. Fondamentale per tenere basso il passivo. Più equilibrato il possesso palla (51-49%) con una precisione nei passaggi per entrambe superiore all'80% ed una distanza coperta sempre superiore per gli azzurri (113km a 103). Per rendere l'idea dell'impegno difensivo di Dante & co, 16 a 3 le respinte della retroguardia del Nizza sugli attacchi del Napoli, 42 a 40 per gli ospiti i possesso rubati, uno dei pochissimi parziali a favore per i francesi... Man of the match di diritto a Mertens, il più presente in tutte le classifiche di specialità, dai dribbling alle occasioni create: per lui gol e rigore procurato, con una forma già smagliante in vista della nuova annata!

LE DICHIARAZIONI - Sarri ai microfoni di 'Premium' accoglie così la vittoria: "Abbiamo fatto il meglio che si può fare in questo momento della stagione. Ci è mancato un pizzico di lucidità sotto porta e anche un po' di fortuna, abbiamo preso un palo e una traversa... Peccato per gli ultimi 10 minuti in superiorità numerica. Temevo la fase iniziale del match, loro potevano essere più brillanti di noi dato che sono più avanti nella preparazione. Turnover in vista delle gare ravvicinate? Giocare spesso ci può fare bene in questo momento della stagione, non ci sono problemi di recupero fisico. Nel complesso ci manca ancora un po' di ritmo e qualche accelerazione ma siamo sulla buona strada". Sempre in diretta tv, a caldo, anche le parole di Favre: "Giocare contro il Napoli è difficilissimo: è una squadra quasi perfetta, con pochissimi punti deboli. Abbiamo incontrato parecchie difficoltà. Cosa possiamo fare per ribaltare il risultato al ritorno? Dovremo fare un grosso lavoro, lavorare sul ritmo, sull'applicazione e il gioco collettivo. Siamo in ritardo da questo punto di vista e colmare il gap sarà difficile".

CLICCA QUI PER IL VIDEO NAPOLI NIZZA (2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017, da video uefa.com)

© Riproduzione Riservata.