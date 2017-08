Video/ Real Madrid Barcellona (2-0): highlights e gol della partita (Supercoppa di Spagna 2017)

Video Real Madrid Barcellona (LaPresse)

VIDEO REAL BARCELLONA (2-0): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (SUPERCOPPA DI SPAGNA 2017) - Siamo solamente a metà agosto ma il Real Madrid si è già messo in bacheca due titoli: dopo la Supercoppa europea arriva anche quella di Spagna che la squadra di Zidane si è conquistata con grande merito, battendo il Barcellona sia all'andata (3 a 1 al Camp Nou) che al ritorno (2 a 0 tra le mura amiche del Santiago Bernabeu), la supremazia territoriale dei blancos non è mai stata messa in discussione, e la cosa impressionante è che ciò sia avvenuto pur rinunciando a uomini chiave come Modric all'andata e a Bale, Cristiano Ronaldo e Casemiro (stasera entrato solamente nella ripresa) al ritorno, nessuno sembra dunque davvero indispensabile nella macchina perfetta che è diventato il Real Madrid sotto la guida tecnica di Zidane. Blaugrana che invece appaiono alla deriva, la partenza di Neymar ha indebolito e non poco la squadra, si attende con ansia l'arrivo di qualche rinforzo che possa ricomporre il trio delle meraviglie con Messi e Luis Suarez (anche loro sembrano avere le polveri bagnate). Con queste premesse la Liga che partirà il prossimo fine settimana rischia di diventare un monologo noioso del Real Madrid, e anche le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League sono avvisate: anche nel 2018 la squadra da battere sarà quella della capitale spagnola, e non ci stiamo di certo riferendo all'Atletico di Simeone o al Rayo Vallecano.

LA CRONACA DELLA PARTITA - La cronaca della gara serve solamente a enfatizzare la supremazia territoriale dei padroni di casa che sin dalle battute iniziali schiacciano gli avversari nella loro metà campo, l'equilibrio dura appena 4 minuti: Asensio dalla lunga distanza, lasciato libero dalla difesa blaugrana, libera un sinistro devastante con il pallone che si abbassa all'improvviso e si infila sotto la traversa dove Ter Stegen non può arrivarci nemmeno con le molle sotto ai piedi. La reazione degli ospiti è davero pocoa cosa, i padroni di casa rischiano di dilagare con Lucas Vazquez che dopo la mezz'ora stampa il palo, l'appuntamento con il raddoppio è rimandato solamente di pochi minuti: Marcelo inventa l'assist per Benzema che lascia sul posto Umtiti e trafigge Ter Stegen piazzando il pallone nell'angolino, KO tecnico per il Barcellona che avrebbe bisogno di segnare quattro gol per ribaltare la situazione ma non riesce assolutamente a creare pericoli dalle parti di Navas.

Solamente nella ripresa, quando gli uomini di Zidane abbassano i ritmi di gioco e si limitano a controllare la situazione, i blaugrana riescono a creare qualche palla gol ma la fortuna non è decisamente dalla loro parte come testimoniano i due legni colpiti da Messi e Luis Suarez che in altre occasioni non avrebbero di certo sbagliato. Dall'altra parte del campo Ter Stegen riesce a limitare i danni salvando su Benzema, il francese si vede quindi negare la doppietta personale. Nel finale salgono in cattedra i giovani Theo Hernandez e Ceballos che vogliono fare bella figura davanti a una platea così vasta come quella del Bernabeu, il Real Madrid gioca sul velluto fino al triplice fischio finale. Dopo il Manchester United, il Barcellona diventa la seconda vittima di peso dei blancos e il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi da qui alle prossime settimane e ai prossimi mesi.

