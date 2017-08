Atp Cincinnati 2017/ Diretta Nadal Ramos: info streaming video e tv, orario delle partite (oggi)

Simona Halep protagonista ai quarti di Cincinnati 2017 (Foto LaPresse)

Inizia un’altra giornata al torneo Atp Cincinnati 2017: ci stiamo avvicinando a grandi passi verso le due finali che sono in programma domenica, per il momento - si comincia alle ore 17 italiane - siamo ancora ai quarti di finale di un appuntamento che ha confermato fino a questo punto le aspettative che si erano create.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI CINCINNATI 2017

La diretta tv del torneo Cincinnati 2017 riguarda due appuntamenti distinti: il torneo maschile sarà su Sky Sport 2, e dunque si potrà assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Siamo invece su SuperTennis per il torneo femminile: qui la diretta streaming video è garantita dal sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Western & Southern Open è www.wsopen.com, mentre le pagine sui social network per tutte le informazioni utili sono facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TORNEO CINCINNATI 2017 (DONNE)

NADAL E GIORGI IN PRIMO PIANO

Grande attenzione naturalmente al match che attende Rafa Nadal contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas. Nadal è già certo di tornare alla posizione numero 1 della classifica Atp lunedì prossimo, ma vorrà onorare questo prestigioso traguardo andando il più avanti possibile qui a Cincinnati e sicuramente è sulla carta favorito in questo derby spagnolo. In campo femminile doverosa citazione per Camila Giorgi, che deve completare la partita interrotta ieri per pioggia contro la ceca Karolina Pliskova, numero 1 nel ranking femminile Wta, che conduceva per 3-0 nel primo set prima dell'interruzione per pioggia.

GLI ALTRI MATCH

Grigor Dimitrov prosegue la sua corsa: il bulgaro è ancora a caccia del primo grande titolo in carriera e questo Master 1000 di Cincinnati potrebbe essere l'occasione giusta. Convincente nella vittoria contro Juan Martin Del Potro - soprattutto a livello mentale - il numero 7 del seeding affronta ora la vera sorpresa del torneo: Yuichi Sugita, ventottenne giapponese che è numero 46 del ranking ed è riuscito fino a qui a far fuori Jack Sock e Karen Khachanov (in mezzo anche Joao Sousa) e adesso ha la grande opportunità di centrare la prima semifinale di un Master 1000 nella sua carriera.

