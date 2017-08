Cancelo all'Inter / Calciomercato live, fumata bianca in arrivo: il rendimento della scorsa stagione

Joao Cancelo (LaPresse)

Manca davvero poco per lo sbarco di Cancelo nell’Inter. Nelle scorse ore è stata di fatto chiusa l’operazione con il Valencia per uno scambio alla pari con Kondogbia, ed ora si attende di definire gli ultimi dettagli, poi il giovane della nazionale portoghese under-21 potrà sbarcare ad Appiano Gentile. Un calciatore molto interessante Cancelo, uno degli elementi cardine del Valencia durante la stagione 2016-2017. Basti pensare, infatti, che il 23enne lusitano è sceso in campo in 35 partite della Liga, per un totale di 2425 minuti di gioco, più le tre sfide che i Pipistrelli hanno disputato nella Copa del Rey, la coppa di Spagna. Cancelo non è ovviamente un goleador, solo una rete realizzata, ma nel complesso ha distribuito quattro assist ai compagni. Per quanto riguarda invece il computo dei cartellini, in totale ha ricevuto sei gialli, di cui due gli sono costati un’espulsione, ma neanche un rosso diretto. Già nel 2015-2016 il Valencia aveva scoperto le qualità di Cancelo, visto che proprio in quella stagione ha preso parte con continuità all’undici titolare. (Agg di Davide Giancristofaro)

CANCELO ALL’INTER, CALCIOMERCATO NEWS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

OPERAZIONE CHIUSA

Joao Cancelo è in arrivo all’Inter, che così piazzerà un interessante colpo di calciomercato e riuscirà pure a risolvere in modo positivo il caso Geoffrey Kondogbia, fatto mai scontato quando un giocatore rompe apertamente con la società di appartenenza. Tutto si dovrebbe chiudere nelle prossime ore, quando Inter e Valencia dovrebbero confermare lo scambio di prestiti, entrambi con diritto (ma non obbligo) di riscatto: fra un anno, se l’Inter vorrà trattenere Cancelo, dovrà versare al Valencia circa 30 milioni di euro, mentre gli spagnoli dovranno dare ai nerazzurri 25 milioni di euro per tenere Kondogbia. L’Inter è in un certo senso nel destino di Cancelo, perché osservatori nerazzurri notarono il portoghese già quando giocava nelle giovanili del Benfica. In seguito l’opportunità sfumò, ma adesso Cancelo sta per arrivare a Milano, più maturo a 23 anni e con alle spalle pure tre anni di esperienza nella Liga spagnola, appunto con la maglia del Valencia, oltre a cinque presenze nella Nazionale maggiore del Portogallo, condite da ben 3 gol.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Una annotazione è doverosa: Cancelo ha caratteristiche piuttosto offensive, può essere all’occorrenza essere schierato anche come esterno di centrocampo e non solo come terzino, tanto che sono già scattati i paragoni con Dani Alves e Maicon, con i tifosi nerazzurri che naturalmente sognano di avere trovato l’erede del ‘colosso’ brasiliano, per tanti anni uno dei punti di forza delle Inter vincenti di Mancini e Mourinho. Questo però inevitabilmente significa pure che Cancelo dovrà migliorare nella fase difensiva, il che al primo impatto con il calcio italiano potrebbe anche essere un problema. Se però il portoghese saprà sfruttare l’occasione, anche grazie al fatto di poter lavorare con un maestro del livello di Luciano Spalletti, ecco che la carriera di Cancelo potrebbe decollare definitivamente. A quel punto spendere 30 milioni di euro per l’acquisto definitivo sarà un piacere per Suning e il paragone con Maicon sarà davvero fattibile. Un affare dunque che nasce per l’Inter sotto i migliori auspici.

