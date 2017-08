Consigli Fantacalcio 2017/ Difensore cercasi: non solo Bonucci, ecco i nomi più interessanti

Leonardo Bonucci, difensore Milan - LaPresse

Ripartiamo coi nosrti consigli del Fantacalcio alla vigilia della prima giornata di campionato. I difensori sono i ruoli senza dubbio meno amati dai fantallenatori, ma spesso e volentieri anche questi giocatori schierati in posizione più arretrata possono regalare delle soddisfazioni. Oggi vogliamo quindi cercare di darvi le nostre dritte su quali sono i difensori da acquistare in occasione dell’asta del fantacalcio che si terrà nelle prossime ore. Bonucci è una conferma, ma attenzione alle sorprese.

TANTI DIFENSORI IN CASA MILAN

Leonardo Bonucci rappresenta senza dubbio una sicurezza per il fantacalcio, giocatore che ogni stagione regala grandi prestazioni condite anche da un 4/5 marcature annuali. Il cambio di maglia gli farà sicuramente da stimolo ed è per questo che vi consigliamo di acquistarlo. In casa Milan ci sono anche i due esterni, Conti e Ricardo Rodriguez, che a nostro avviso sono due giocatori molto interessanti, visto che con grande probabilità verranno entrambi schierati sull’esterno d’attacco del 3-5-2 che starebbe partorendo Vincenzo Montella.

A NAPOLI GHOULAM E KOULIBALY

Interessanti calciatori in casa Milan, ma anche a Napoli ce ne sono un paio che fanno gola ai vari fantallenatori di tutta Italia. Si comincia ovviamente con Kalidou Koulibaly, che rappresenta ormai una sicurezza nel campionato di Serie A: sempre presente, pochi cartellini, e il 6 fisso come minimo. Insieme a lui, attenzione a Ghoulam, terzino/esterno sinistro che spesso e volentieri regala assist ai vari Mertens, Callejon e Insigne. Non dimentichiamoci anche di Hysaj, altro punto fisso della retroguardia che Sarri manda in campo ogni domenica.

GLI OUTSIDER

Non soltanto nomi altisonanti ma ovviamente anche sorprese per la difesa della vostra fantasquadra. Si comincia con il calciatore francese Souprayen, in forza all’Hellas di Verona, reduce da un’ottima stagione in Serie B. Bene anche Samir dell’Udinese, così come scommetteremmo su Letizia, che quest’anno giocherà con la maglia del Benevento dopo l’esperienza passata fra le fila degli emiliani del Carpi. In casa Torino c’è invece Barreca, altro giocatore che come Ghoulam potrebbe regalare dei bei bonus. Puntate quindi su Kolarov, giocatore dal sinistro micidiale, che manderà a centro area moltissimi cross e soprattutto che batterà le punizioni. Infine, attenzione a Skriniar, scommessa di casa Inter.

