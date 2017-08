Cuadrado o Munir alla Roma / Calciomercato live, Monchi stringe per l’esterno d’attacco

Cuadrado, attaccante Juventus - LaPresse

Prosegue senza sosta in casa Roma la ricerca di un nuovo innesto per la corsia destra. Obiettivo dei giallorossi, sfruttare le ultime due settimane di questo calciomercato estivo caldissimo, per assicurarsi il giocatore giusto. Ormai dato per scontato che Mahrez non arriverà (a meno di clamorosi colpi di scena delle ultime ore, però non previsti), la Lupa starebbe prendendo in seria considerazione delle altre ipotesi, a cominciare da Cuadrado. Il nazionale colombiano di proprietà della Juventus piace al direttore sportivo Monchi, e la Vecchia Signora pare si sia convinta a cederlo dopo lo sbarco a Torino di Matuidi, che di fatto starebbe spingendo Allegri a tornare al 4-3-3. L’ex Chelsea è un di più a Vinovo, ma i campioni d’Italia in carica chiedono almeno 30 milioni di euro, una cifra forse un po’ troppo alta per un calciatore che ha già 29 anni. La seconda opzione si chiama invece Munir.

MONCHI AMMIRATORE DI MUNIR

Il ds giallorosso sembra sia uno dei principali estimatori del giovane talento di proprietà del Barcellona, ma il club blaugrana pare non se ne voglia liberare così facilmente, e soprattutto non a cifre basse. Inoltre la compagine catalana sta attraversando un momento non proprio felice, e cedere un altro giocatore dopo Neymar potrebbe far agitare una tifoseria già delusa dalla partenza del brasiliano e dalla sconfitta nella Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Questa è quindi a tutt’oggi la situazione di casa Roma legata al futuro esterno d’attacco, una vicenda che va avanti ormai da due mesi a questa parte e che non sembra voler trovare la parola fine. Nel caso in cui nessun giocatore venisse preso, Di Francesco potrebbe affidarsi alla soluzione interna, ovvero, concedere la fascia a quel Florenzi capace di svolgere praticamente ogni ruolo sulla corsia, dal terzino all’interno fino appunto all’esterno.

© Riproduzione Riservata.