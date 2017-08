Diretta/ Italia Montenegro: streaming video e tv, orario e risultato live (basket, Torneo Tolosa 2017)

Diretta Italia Montenegro, Torneo Tolosa 2017 (Foto LaPresse)

Italia Montenegro è la prima partita del Torneo Tolosa 2017, un altro percorso che la nostra nazionale di basket affronta in vista degli ormai imminenti Europei. Si gioca alle ore 18 e il torneo sarà particolarmente interessante e indicativo: le avversarie (ci sono anche Francia e Belgio) sono infatti tutte nazionali che come noi giocheranno la rassegna continentale, anche se saranno inizialmente inserite in altre gironi. E’ stata un’estate strana quella dell’Italia: dopo il raduno, la nostra nazionale ha affrontato la Trentino Cup e non ha particolarmente brillato. Per di più nella finale contro l’Olanda la sciocchezza di Danilo Gallinari ci ha privato del nostro leader per tutto l’Europeo, scatenando la reazione “di pancia” di Ettore Messina che, da buon coach, ha condannato il gesto del Gallo. Poco dopo si è fatto male anche Gigi Datome: fortunatamente per noi, il giocatore del Fenerbahçe è rientrato presto e ha contribuito alla netta vittoria sulla Turchia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Italia Montenegro, come tutto il Torneo Tolosa 2017, si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 1 e dunque sarà un’esclusiva riservata agli abbonati al satellite; in assenza di un televisore sarà disponibile l’applicazione Sky Go, per la diretta streaming video attivabile - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

I NOSTRI AVVERSARI

Il Montenegro è una nazionale che non ha un’ampia tradizione, e che naturalmente ha risentito della disgregazione della Jugoslavia; tra il 1992 e il 2006 è stato unito alla Serbia e si è tolto grandi soddisfazioni (per esempio 5 ori mondiali e 8 europei, più un oro olimpico) ma negli ultimi anni invece ha corso da solo e in questo senso ha partecipato soltanto due volte agli Europei (2011 e 2013), venendo sempre eliminato al primo turno con un bilancio di tre vittorie e sette sconfitte. Il coach scelto dal Montenegro per provare a cambiare faccia alla sua storia è però decisamente capace, oltre a essere una nostra vecchia conoscenza: Bodgan Tanjevic, al quale il nostro movimento deve molto.

L’ESTATE AZZURRA

L’Italia come detto ha aperto i suoi impegni estivi con la tradizionale Trentino Cup: archiviato il +60 sulla Bielorussia, il gruppo azzurro ha faticato molto più contro l’Olanda, battuta alla fine 66-57 ma senza mai riuscire a mettere completamente le mani sulla partita. Poi la nazionale si è spostata a Cagliari: ha giocato e vinto un’amichevole contro la Finlandia (74-68), squadra che ha poi ritrovato nel Torneo di Cagliari battendola con risultato praticamente identico (75-70). La partita migliore del nostro movimento è stata senza ombra di dubbio quella contro la Turchia: vittoria per 73-53 con Datome e Marco Belinelli a tirare la carretta e fare la differenza.

