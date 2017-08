Diretta Sbk 2017/ Superbike info streaming video e tv FP1 e FP2 Gp Germania 2017 Lausitzring (oggi)

Diretta Superbike - LaPresse

La Superbike torna protagonista in questo fine settimana dopo la lunga pausa estiva. Il Gran Premio di Germania 2017 sul circuito del Lausitzring è il nono appuntamento stagionale del Mondiale Sbk 2017, ben sei settimane dopo il precedente a Laguna Seca. Dunque la Superbike torna finalmente in pista, anche se si tratterà di un Gran Premio 'isolato' nel cuore dell'estate, visto che subito dopo il Lausitzring ci saranno altre quattro settimane di pausa prima di cominciare il rush finale della stagione. Un appuntamento dunque particolare, ma che gli appassionati delle derivate di serie attendono con comprensiile ansia per spezzare un lungo digiuno di emozioni.

Andiamo a scoprire adesso quali saranno gli orari delle sessioni di prove libere in programma oggi, venerdì 18 agosto. Naturalmente non ci saranno problemi di fuso orario fra l'Italia e la Germania, dunque gli orari saranno quelli classici dei Gran Premi europei: la FP1 avrà inizio alle ore 9.45 e durerà un'ora, dunque fino alle 10.45; in seguito ecco la FP2, che avrà inizio alle ore 14.30 e stessa durata, dunque fino alle 15.30. Da segnalare poi che le classiche categorie minori, su tutte la Supersport, torneranno protagoniste dopo l'assenza a Laguna Seca: appuntamento alle ore 11.00 e poi alle ore 15.45 per le due sessioni di prove libere per la principale categoria di contorno della Sbk.

COSA CI ASPETTA NELLE LIBERE

Prosegue anche al Lausitzring l'inseguimento alla Kawasaki, che pure quest'anno sta dominando, soprattutto grazie al campione del Mondo in carica e leader dell'attuale classifica Mondiale Jonathan Rea, che guida con 341 punti sui 400 che fino a questo momento sono stati assegnati, grazie a nove vittorie, cinque secondi e un terzo posto su sedici gare, mentre il primo inseguitore è l’altro britannico e suo compagno di squadra Tom Sykes, che in sella alla seconda Kawasaki ufficiale di punti ne ha raccolti 282. Tutti gli altri sembrano fuori gioco, a partire dai due piloti ufficiali Ducati: Chaz Davies è terzo con 226 punti - già oltre 100 lunghezze di ritardo - e Marco Melandri quarto a quota 189, oltre ad essere l'unico pilota non britannico capace di cogliere un successo nel corso di questa stagione.

Bisogna inoltre ricordare che per la giornata di oggi (come già l'anno scorso) non ci sarà una diretta tv in Italia, perché Mediaset ed Eurosport - che detengono i diritti della Sbk - trasmettono solo i principali appuntamenti del sabato e della domenica della Superbike. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video ufficiale, dunque il miglior punto di riferimento per seguire il venerdì del Lausitzring resta il sito Internet ufficiale del Campionato all'indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l'account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

