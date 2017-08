FIFA Interactive World Cup/ Info streaming video e diretta tv: la finale del torneo ufficiale di Fifa 17

Fifa Interactive World Cup 2017 - Instagram

E’ tutto pronto per l’atto conclusivo della FIFA Interactive World Cup 2017. Per chi non la conoscesse, si tratta del più grande torneo di videogiochi al mondo, ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records. Dopo mesi di partite, sfide, tabelloni ed eliminatorie, i migliori giocatori al mondo del noto videogioco Fifa 17, uno dei mostri sacri da anni a questa parte della EA Sports, si giocheranno la finalissima, la sfida finale, e lo scenario sarà quello del Central Hall Westminster di Londra. Il fischio di inizio è fissato per le ore 17:30 italiane, quando in Gran Bretagna saranno le 16:30, e lo show durerà un paio d’ore. In palio, mica bruscolini, bensì un premio di 200.000 dollari, un viaggio per partecipare al prossimo Best FIFA Football Awards, ma soprattutto, il titolo di miglior giocatore di Fifa 17 del pianeta. Il FIFA Interactive World Cup è nato nel lontano 2004, ed è quindi giunto alla sua tredicesima edizione. Le selezioni hanno preso il via mesi fa, e per partecipare bastava disporre di una Playstation 4 o di una Xbox One, ed iniziare quindi a sfidare gli avversari online, per poi approdare alle fasi successive.

FIFA INTERACTIVE WORLD CUP INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

IL TORNEO DI FIFA IN DIRETTA SU SKY SPORT

Le finali sono iniziate invece lo scorso 16 agosto, con 32 partecipanti, ma quest’oggi si terrà il capitolo terminale, l’ultimo grande scontro prima dell'olimpo. La particolarità di questo evento, è che verrà trasmesso anche in Italia, in diretta. Sky Sport ha infatti deciso di acquistare i diritti dell’evento, come annunciato nella giornata di ieri dal giornalista e collega Matteo Barzaghi su Twitter. Il commento sarà affidato allo stesso Barzaghi, con Andrea Marinozzi e il sei volte campione italiano di Fifa, Mattia Guarracino, in arte Lonewolf92. Per vedere il grande show videoludico bisognerà quindi disporre di un abbonamento a Sky Sport e sintonizzarsi sui canali Sky Sport 3 e Sky Sport Mix, dove appunto trasmetteranno l’evento. Ricordiamo anche la possibilità di godere dello spettacolo attraverso il proprio personal computer o comodamente con smartphone e tablet: basterà andare sull’applicazione dedicata, Sky Go, riservata anche in questo caso ai soli abbonati. Per tutti gli altri infine, in streaming e in lingua originale, basterà collegarsi al sito ufficiale della Federazione calcistica, Fifa.com, per guardare le sfide.

