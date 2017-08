Kalinic al Milan / Calciomercato live, il croato diserta ancora gli allenamenti: stress da mercato

Nikola Kalinic, Fiorentina - LaPresse

Prosegue la telenovela di calciomercato riguardante il possibile trasferimento di Kalinic dalla Fiorentina al Milan. Il giocatore della nazionale croata non si sta allenando con la Viola da tre giorni, e nelle ultime ore, dopo il comunicato ufficiale della stessa società gigliata, ha spedito un certificato medico. Così come già fatto in precedenza da Bernardeschi (poi finito alla Juventus), il calciatore dell’est Europa avrebbe chiesto cinque giorni di permesso, giustificando di essere scosso per via delle voci di mercato di questi giorni, e ciò rischierebbe di compromettere seriamente la sua attività fisica con conseguente possibile infortunio. Insomma, Kalinic vuole il Milan, e sta forzando la mano, anche perché durante questa estate, è già la terza volta che non si presenta o salta gli allenamenti, per giustificazioni che spesso e volentieri sono sembrate poco attendibili.

KALINIC AL MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

MANCA L’INTESA FRA I CLUB

Milan e Fiorentina, nel frattempo, continuato a trattare. La formula per il trasferimento è stata trovata, e si tratterà di prestito oneroso da 4 milioni di euro con riscatto obbligatorio attorno ai 25. Mancano però le garanzie sulla seconda rata da 6 milioni del Milan, e la Viola, di conseguenza, non intende dare l’ok definitivo, facendosi forte di un’offerta da 29 milioni di euro complessivi presentata dagli inglesi dell’Everton. La sensazione circolante è che comunque alla fine l’operazione si farà, anche perché il Milan non ha ancora trovato un attaccante, e i vari Belotti, Diego Costa, Falcao e Aubameyang appaiono ora come ora irraggiungibili. Non è da escludere il pianto b: confermare Cutrone, e nel contempo dare fiducia al gioiello André Silva, protagonista ieri di una doppietta nel match di Europa League contro lo Shkndija.

