Keita alla Juventus / Calciomercato live: Marotta si ritira, ma i bianconeri restano in pole

Keita Balde Diao (LaPresse)

KEITA ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO LIVE (OGGI 18 AGOSTO 2017) - La situazione di Keita Balde Diao si fa sempre più complicata: il senegalese è naturalmente un obiettivo di calciomercato della Juventus, eppure ieri l’amministratore delegato bianconero Beppe Marotta a Villar Perosa ha detto che “ci siamo ritirati” dopo avere presentato un’offerta alla Lazio, che il presidente Claudio Lotito non ha accettato. Tuttavia, è stato lo stesso Marotta a tenere aperto uno spiraglio: “Quello che succederà poi non è colpa nostra”, con riferimento al fatto che Keita è ormai un separato in casa alla Lazio, è difficile per lui immaginare un futuro ancora tinto di biancoceleste e di conseguenza potrebbe lasciare comunque la Capitale, perché fra un anno andrebbe via a costo zero e l’ipotesi non può fare felice Lotito. La Juventus si fa forte della preferenza del giocatore, che ha scelto proprio i bianconeri come eventuale destinazione futura più gradita, e si può dunque permettere di aspettare, perché il tempo non è a favore della Lazio e della richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino di Keita.

Cifra che difficilmente qualcuno spenderà per un giocatore che va in scadenza fra un anno e che sicuramente si abbasserebbe in modo ancora più drastico a gennaio. Ecco perché la Juventus è convinta che la sua offerta di circa 20 milioni di euro sia congrua, si è ufficialmente ritirata per non esasperare la situazione ma aspetta sviluppi con fiducia. Di certo però l’irrigidimento fra Keita e la Lazio non fa bene a nessuno, perché il braccio di ferro rischia di allungare i tempi della faccenda e potrebbe anche finire in tribunale. Naturalmente non si può nemmeno escludere che si inseriscano altre società, magari presentando a Lotito un’offerta migliore rispetto a quella della Juventus, per al momento non si va al di là di generiche manifestazioni d’interesse, ad esempio da parte dell’Inter, che però non intaccano la ‘pole position’ della Juventus.

