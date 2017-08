Probabili Formazioni Serie A/ Benevento, Spal e Verona: ecco come giocheranno le neo-promosse

Pazzini, attaccante Hellas - LaPresse

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A. Inizia domani il campionato di Serie A 2017-2018, con l’anticipo delle ore 18:00 fra Juventus e Cagliari. Ormai è quindi tutto pronto per l’esordio del nuovo campionato, e oggi cercheremo di focalizzarci sulle probabili formazioni delle tre squadre neo-promosse, leggasi Benevento, Spal ed Hellas Verona. Un modo dunque per scoprire meglio le tre compagini suddette, sconosciute ai meno esperti di calcio.

IL 4-4-2 DEL BENEVENTO

La squadra beneventina allenata da Baroni, tecnico che ha guidato la promozione in Serie A, si schiererà con un classico quanto solido 4-4-2. In porta dovrebbe giocare Belec, con una retroguardia a quattro composta dall’interessante Letizia sulla fascia destra, Venuti sulla corsia mancina, e in mezzo la coppia composta da Lucioni e Costa. A centrocampo, linea mediana composta da altri due giocatori da tenere d’occhio come Cataldi e Chibsah, con Ciciretti largo a destra e D’Alessandro largo a sinistra. Infine l’attacco, formato dalla coppia Puscas, Coda.

SPAL E LA DIFESA A TRE

A differenza del Benevento, la compagine ferrarese se la gioca con un modulo più spregiudicato: mister Semplici punta infatti su un offensivo 3-5-2, con Meret che è rientrato a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a tre formata da Vicari pilastro centrale, con Oikonomou interno di destr,a e Felipe a sinistra. A centrocampo, attenzione a Lazzari, larghissimo a destra, con Costa che spingerà sulla corsia mancina, mentre in cabina di regia le chiavi del gioco le avrà Viviani, spalleggiato da Mora e Grassi, i due interni. Infine l’attacco, con bomber Floccari, reduce da una stagione importante in B, affiancato da uno fra Antenucci e il nuovo acquisto Paloschi, quest’ultimo, in cerca di rilancio.

IL VERONA CHE SOGNA

Infine, eccoci arrivati all’Hellas Verona, delle tre neo-promesse quella che senza dubbio sembrerebbe essere la squadra più attrezzata per competere in Serie A. L’allenatore degli scaligeri, Pecchia, punta di solito su un 4-3-3 molto offensivo, con l’esperto attaccante Pazzini terminale centrale, spalleggiato dai due esterni Alessio Cerci e Verde. A centrocampo troviamo un altro giocatore di qualità, tra l’altro ex Juventus, come Romulo, schierato nel ruolo di interno di destra, con Bessa a sinistra, e in mezzo, in cabina di regia, Buchel. Infine la difesa, dove a destra ci sarà un altro giocatore dal passato importante come Caceres, ex juventino, con Souprayen (altro da tenere d’occhio), a sinistra, e in mezzo la coppia Ferrari-Heurtaux, schierati a schermo del portiere Nicolas.

