Probabili formazioni/ Juventus Cagliari: diretta tv, orario, ultime notizie (Serie A 2017-2018, 1^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Cagliari (Foto LaPresse)

Juventus Cagliari inaugura la Serie A 2017-2018: è il primo anticipo della prima giornata, sabato 19 agosto alle ore 18. Massimiliano Allegri sfida il suo passato, soprattutto inizia da qui la corsa verso il settimo titolo consecutivo della Juventus e si apre oggi, in termini ufficiali, l’era dell’Allianz Stadium (che è lo stesso impianto ovviamente, solo con nome modificato). Juventus che arriva a questa sfida con la sconfitta di Supercoppa sul groppone: al netto del risultato maturato, i bianconeri hanno palesato limiti di condizione e dettagli da sistemare in difesa e a centrocampo. Proverà ad approfittarne il Cagliari, memore di quanto fatto dall’Udinese soltanto due anni fa; in attesa di scoprire come andranno le cose, possiamo dunque andare a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Cagliari.

FORMAZIONI JUVENTUS, I DUBBI DI ALLEGRI

La Juventus non può non partire da quanto successo all’Olimpico la scorsa settimana: Allegri potrebbe e dovrebbe modificare qualcosa nella sua formazione. Buffon ovviamente sarà in porta, ma davanti a lui potrebbe trovare spazio dall’inizio De Sciglio, che si gioca il posto con Lichtsteiner. A sinistra sicuro di giocare Alex Sandro; in mezzo Benatia e Rugani sono in ballottaggio per affiancare Chiellini, con il secondo che forse è favorito per la capacità di impostare palla al piede. A centrocampo, detto che Matuidi è arruolabile ma non sarà subito titolare, Khedira è apparso ancora lontano dalla forma perfetta: potrebbe esserci campo per Marchisio, anche se il Principino e Pjanic contemporaneamente fanno venir meno la fase di interdizione che dovrebbe a quel punto gravare maggiormente sugli esterni. Qui, Douglas Costa potrebbe partire dal primo minuto al posto di Cuadrado; dall’altra parte è ancora Mandzukic il vero favorito, con Dybala alle spalle di Higuain. Solo panchina per Bernardeschi, almeno questa è la sensazione, ma l’ex della Fiorentina troverà comunque spazio nel secondo tempo.

FORMAZIONI CAGLIARI, LE SCELTE DI RASTELLI

Il Cagliari si schiera con il 4-3-1-2, modulo base per Massimo Rastelli: in porta è già ballottaggio tra Cragno, rientrato dal prestito al Benevento, e Rafael Andrade. Difesa con l’ex Padoin che dovrebbe partire come terzino destro, dall’altra parte questo può essere l’anno di Sienna Miangue che nei sei mesi precedenti aveva trovato poco spazio. Andreolli e Pisacane favoriti per chiudere lo spazio al centro, ma naturalmente i due confermati dallo scorso anno (Ceppitelli e Salamon) hanno parecchi argomenti per convincere il loro allenatore. A centrocampo vedremo il volto nuovo, quel Cigarini che comanderà il gioco dopo una stagione poco fortunata nella Sampdoria; insieme a lui dovrebbero agire Barella e Ionita, con capitan Dessena e Deiola che rappresentano le prime alternative e non sono ancora tagliati fuori dalla formazione titolare. Sulla trequarti è tornato Cossu, ma il titolare del ruolo per il momento è ancora Joao Pedro che rappresenta un’interessante e utile arma tattica; Borriello (altro ex) sarà affiancato da uno tra Sau e Diego Farias, è ancora testa a testa per il ruolo di seconda punta.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

Juventus Cagliari sarà visibile in diretta tv sulle due televisioni a pagamento. In particolare i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 per quanto riguarda il satellite, Premium Sport e Premium Sport HD sul digitale terrestre.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 4 Benatia, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 7 Cuadrado, 34 Kean, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 20 Padoin, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 12 Miangue; 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita; 10 Joao Pedro; 25 Sau, 22 Borriello

A disposizione: 1 Rafael A., 26 Crosta, 23 Ceppitelli, 35 Salamon, 13 Romagna, 24 M. Capuano, 4 Dessena, 27 Deiola, 16 Faragò, 7 Cossu, 17 Farias, 9 Giannetti

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.