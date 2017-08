Probabili formazioni/ Verona Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A)

Probabili formazioni Verona-Napoli: Giampaolo Pazzini (LaPresse)

Verona-Napoli sarà il primo anticipo serale della nuova Serie A: una bella sfida, una rivalità storica che metterà di fronte un Verona neopromosso che vuole regalare una grande gioia ai propri tifosi per iniziare al meglio l’anno dei ritorno in A e un Napoli che sta pensando soprattutto ai preliminari di Champions League, ma non ha alcuna intenzione di cominciare con il piede sbagliato in campionato. Sarà di conseguenza una partita decisamente stuzzicante, eccovi dunque le probabili formazioni alla vigilia di Verona-Napoli, con le ultime notizie sui moduli e sui possibili titolari.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO

La partita tra Verona e Napoli, valida per la prima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio per la tv satellitare, e sul digitale terrestre di Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go e Premium Play.

FORMAZIONE VERONA, ECCO IL TRIDENTE

In casa Verona partita speciale per il l’ex napoletano Fabio Pecchia, che affronta subito un osso duro ma non dovrebbe rinunciare al tridente che è il fiore all’occhiello del nuovo Verona, con Pazzini naturalmente punta centrale e al suo fianco le ali Cerci e Verde, importanti innesti giunti dal mercato per l’Hellas. Detto che l’elenco degli assenti è lungo per essere la prima giornata (out Brosco, Bianchetti e F. Zuculini), la difesa dovrebbe presentare i volti nuovi Heurtaux e Caceres oltre a Ferrari e Souprayen davanti al portiere Nicolas. A centrocampo ecco invece il terzetto formato da Romulo, Buchel e Bessa, dunque possiamo dire che l’Hellas è una neopromossa alla quale non manca la qualità. Vedremo l’esame Napoli quali responsi darà…

FORMAZIONE NAPOLI, TURNOVER A CENTROCAMPO?

Fra le due partite dei playoff di Champions League contro il Nizza, potremmo attenderci qualche novità, però sappiamo che Maurizio Sarri non ama particolarmente il turnover, in particolare essendo ancora solamente ad agosto. L’unica eccezione è il centrocampo, dove già l’anno scorso i giocatori venivano alternati con maggiore frequenza. Ecco perché, al di là dell’intoccabile Hamsik, nel reparto centrale dei partenopei puntiamo su Zielinski e Diawara, che potrebbero quindi alternarsi a Jorginho e Allan. In difesa e in attacco è molto più difficile immaginare nocvità, dunque davanti a Reina puntiamo sul classico quartetto composto da Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam, mentre in attacco dovrebbe esserci il tridente composto da Callejon, Mertens ed Insigne.

IL TABELLINO

VERONA (4-3-3): Nicolas; Caceres, Ferrari, Heurtaux, Souprayen; Romulo, Buchel, Bessa; Cerci, Pazzini, Verde. All. Pecchia.

A disposizione: Silvestri, Coppola, Felicioli, Caracciolo, Cherubin, B. Zuculini, Zaccagni, Valoti, Fossati, Fares.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Brosco, Bianchetti, F. Zuculini.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Chiriches, Maggio, Maksimovic, Mario Rui, Rog, Allan, Jorginho, Giaccherini, Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

